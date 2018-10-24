Видеофакт: Дмитрия Полиенко встретили в Минске 24.10.2018, 9:57

Друзья и соратники политзаключенного ждали его на вокзале.

Узник совести, общественный активист Дмитрий Полиенко был освобожден из исправительной колонии № 2 г. Бобруйска утром 24 октября. Друзья политзаключенного и журналисты встретили его на вокзале в Минске, сообщает «Белсат».

Напомним, в октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса», который прошел в Минске. Кроме того активисту инкриминировали совершение преступления по ч. 2 ст. 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).

В прошлом году Полиенко снова арестовали: 7 апреля 2017 г. суд отменил отсрочку и отправил активиста отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию.

В колонии Полиенко регулярно помещали в штрафной изолятор, администрация также давила на него психологически.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.