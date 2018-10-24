Это реальный фашизм 9 Ирина Геращенко

24.10.2018, 10:43

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Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

Кремлевская пропагандистка в своей программе транслировала «интервью» с погибшей в Керчи.

С ужасом прочитала информацию, что отвратительная кремлевская пропагандистка, та самая мерзкая личность, которая приставала к нашей делегации в ПАСЕ, с "Россия 24", в своей отвратительной программе транслировала "интервью" с... погибшей в Керчи девушкой.

И что потом маме девочки пришлось во второй раз ехать в морг на опознание своего мертвого ребенка. Это не укладывается в голове, это больше, чем аморальность и отсутствие журналистских стандартов, это полная деградация и участие в худших геббельсовских практиках. Это реальный фашизм.

Я действительно не понимаю, почему в санкционных списках США и ЕС до сих пор только парочка кремлевских пропагандистов вроде Димы Киселева, непосредственно причастных к разжиганию межнациональной розни и гибридной войны. А эти скабеевы разве не причастны? К самой отвратительной пропаганде и разжиганию вражды, ненависти, агрессии против соседних стран, наций, народов, национальностей.

Почему их нет в санкционных списках цивилизованных стран? Почему наш выдающийся союз журналистов (НСЖУ) до сих пор не выступил с такой инициативой на различных международных собраниях?

Думаю, украинской делегации в ПАСЕ и нашей делегации в парламентском комитете ассоциации стоит выступить с такой инициативой и обратиться к нашим европейским партнерам с тем, чтобы эти фамилии аморальных людей, которые разрушают европейские ценности, также были внесены в санкционные списки.

Ирина Геращенко, "Фейсбук"