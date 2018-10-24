Чепига из фирмы «Огурец» 2 24.10.2018, 11:18

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Телефоны сотрудников ГРУ нашли на странных фейковых сайтах.

Издание "Собеседник" обнаружило на неработающих сайтах со странными объявлениями номера телефонов предполагаемых сотрудников ГРУ, среди которых оказались "солсберийский турист" Анатолий Чепига и Иван Ермаков, обвиняемый США в кибератаках.

Номер мобильного телефона, который принадлежит Ермакову, есть в базе ГИБДД, так как указан при покупке автомобиля в 2018 году, пишет "Собеседник" 23 октября. Тот же номер, как выяснило издание, Ермаков указал на сайте "Авито" в объявлении о продаже айфона. А также его номер телефона нашелся на сайтах forleisure.ru и yougorod.com, содержание которых доступно только в сохраненных копиях.

На сайте forleisure.ru Ермаков разместил объявление о продаже не подошедшего ему по размеру фитнес-браслета. На сайте yougorod.com его телефон был указан в качестве контакта компании с несуществующим адресом в категории "Водное хозяйство и водоканалы в Алагире".

Как пишет издание, вся информация на сайте yougorod.com является ложной: на нем указаны данные несуществующих компаний с несуществующими адресами. Среди категорий, которые есть на сайте, - "Химчистки в Куруше", "Цирки в Каменке", "Кладбища в Горках-10" и загадочная "Взрывные работы в Москве". При этом даже сохраненную копию этого сайта сложно прочесть: строчки там наползают одна на другую и для прочтения их надо скопировать в текстовый редактор.

Некоторые из указанных в объявлениях телефонов совпадают с номерами людей, которые либо были прописаны в воинских частях ГРУ, либо регистрировали там автомобиль, пишет "Собеседник". По его данным, что там есть и телефон Анатолия Чепиги - в качестве контакта несуществующей фирмы "Огурец (РКК)" из города Катав-Ивановска.

При этом сайт yougorod.com зарегистрирован 5 мая на сервере предоставляющей платные услуги хостинговой компании Hetzner Online в Германии, номинальным собственником является кипрская компания Protectservice Ltd, а заходят на этот фейковый сайт ежедневно по три тысячи человек.

"Собеседник" позвонил по номеру, предположительно принадлежащему Ермакову. На вопрос "Иван Сергеевич Ермаков?" он ответил: "Да, я. Но вы что-то ошибаетесь", а после просьбы об интервью и вопроса о кибератаках заявил, что это ошибка и его "зовут по-другому". Телефон Анатолия Чепиги оказался отключен.

Анатолий Чепига также известен как Руслан Боширов, Британия подозревает его в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года. Расследователи из The Insider и Bellingcat установили, что Чепига закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) и получил звание Героя России за одну из трех ключевых спецопераций в Крыму в феврале 2014 года.

Иван Ермаков фигурирует среди семерых сотрудников ГРУ, которых США, Нидерланды, Великобритания и Канада обвиняют в проведении кибератак по всему миру. По данным следователей этих стран, с ноября 2014-го по меньшей мере по август 2016-го Ермаков и его соучастники атаковали энергетическую компанию Westinghouse Electric Corporation в Пенсильвании, WADA и USADA.