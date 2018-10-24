Шойгу обговорил с Равковым «угрозу со стороны Запада» 12 24.10.2018, 12:19

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Сергей Шойгу

Беларусь и Россия подпишут ряд документов по совместной интеграции в военной сфере.

«Запад сосредоточил усилия на обеспечении военной мобильности, конечная цель которой — быстрое перемещение американских войск по территории Европы». Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси, сообщает ТАСС.

«Усиливается напряженность в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой — обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы», — сказал Шойгу.

По его словам, для организации приема и размещения войск усиления в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, создастся система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

«Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности», — подчеркнул российский министр.

Он также рассказала министру обороны Беларуси Андрею Равкову о том, что НАТО увеличила разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе: с начала года самолеты ВКС РФ поднимались на перехват возможных нарушителей границы более 120 раз.

«Фиксируется значительный рост разведывательной активности НАТО на Балтике и Черноморском регионе. Только в этом году самолеты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз», — сказал министр.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сегодня, 24 октября, находится в Беларуси с рабочим визитом. В Минске проходит заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Беларуси, посвященное совместным действиям по поддержанию стабильности и безопасности в регионе.

Также его участники обсудят реализацию Плана мероприятий министерств обороны двух государств, в том числе подготовку и проведение совместного оперативного учения «Щит Союза — 2019».

По итогам заседания совместной Коллегии будет подписан ряд документов по дальнейшему развитию интеграционных процессов в военной сфере обоих государств.