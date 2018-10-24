Иерусалимский патриарх поддержал Константинополь в споре с РПЦ 24.10.2018, 13:11

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Феофил ІІІ заявил о единстве православия под эгидой Константинополя.

Патриарх Иерусалимский Феофил III поддержал Вселенский патриархат в его противостоянии с РПЦ в вопросе автокефалии Украинской церкви, пишет Оrthodoxia.info.

Феофил ІІІ обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Святого миро, что по мнению издания свидетельствует о поддержке Фанара и православного единства под эгидой Константинополя.

Соответствующее обращение с просьбой о миро для иерусалимской церкви Варфоломею передал экзарх Антонин Нектариос.

"Прошли те времена, когда патриархи Востока вынуждены были из за трудности, путешествовать по всем концам мира для того чтобы просить помощь для своих церквей и таким образом были вынуждены быть уступчивыми", - сказал экзарх.

Иерусалимский экзарх назвал Святое миро высшим связующим звеном между православными церквями и акцентировал внимание на нерушимости связей между Константинополем и Иерусалимом.

Добавим, что с точки зрения Константинопольского патриархата право совершать мироварение принадлежит исключительно Фанару в сослужении с представителями Поместных православных церквей. С точки зрения Русской православной церкви, исключительной прерогативой автокефальной церкви является право самостоятельно совершать мироварение.

Ранее в РПЦ заявили, что в случае поддержки Иерусалимским патриархатом автокефалии Украинской церкви, Московский патриархат разорвет все отношения и с Иерусалимом и прекратит все служения в Храме Гроба Господня.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.