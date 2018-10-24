Литовская экономика: девять лет постоянного роста 24.10.2018, 14:59

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Такое было только в докризисные времена.

Экономика Литвы беспрерывно растет девятый год подряд – это лучший показатель за все время независимости. Индекс потребительского доверия почти достиг уровня докризисного 2007 года, сообщает delfi.lt.

Средняя зарплата с 2008 до 2018-го выросла на 46%, пенсии – на 48%, а цены – на 22.1%. При этом кое-что и ухудшилось – население Литвы уменьшилось на 12.5%, а число безработных увеличилось с 17 до 86 тысяч человек.

По мнению старшего экономиста группы SEB Роберта Берггвиста, экономика в ближайшие годы продолжит рост, хотя пик уже позади. По прогнозам экспертов, рост литовской экономики в ближайшие два года составит около 3%. Средняя зарплата в это время повысится на 6–7%, а инфляция будет в районе 2.5%.