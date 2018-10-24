Крик души минчанки: Хочу, чтобы пенсионеры перестали доживать в позоре и немощи 9 24.10.2018, 16:00

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Очень хотелось бы.

Отельер Ольга Станевская написала пост на тему, которую глобально в Беларуси обсуждать страшно: о будущем. В 2067 году Минску исполнится тысяча лет. Представляете, какой праздник будет? Вопрос лишь в том, будет ли, что праздновать, пишет kyky.org:

- Ехала как-то по улице и смотрю – растяжка: Минску 951 год, мол, поздравляем. Круто, думаю, через 48 лет уже 1000 будет – вот, наверное, праздник закатят. Только к этому времени, пока вы тут своими дряхлыми ногами будете шаркать, мы уже будем с Гришенькой ходить по цветочным полям за руку, и он мне будет читать свои красивые стихи.

И мы очень надеемся, что всё к этому времени изменится. И хотелось бы, чтобы мы наконец-то стали отдельной сильной страной с собственной экономикой, мировыми политическими связями и независимым национальным телевидением. А не переводными каналами соседней страны, где актёр Певцов искренне недоумевает, как, мол, в России могут происходить трагедии, ведь они же православные, с Богом. Это же в Европе, убеждает он, нет Бога у людей в сердцах. Сидит, обложившись иконами и проехав пол-Европы летом, где нет Бога.

И чтобы на городские праздники не ставили автозаки там, где гуляют люди, граждане своей страны в свой выходной день и со своими планами.

И чтобы прекратили уже продавать нам, как свиньям, гнилые овощи и ягоды в супермаркетах с отрытым неуважением к нам. А мы все прекратили молчать по этому поводу.

Чтобы уничтожили эти ....(неэстетичные) целлюлозные палатки с купольными крышами, которые они ставят на городских мероприятиях. Просто спалили и спалили все фотографии, где их можно увидеть.

И чтобы можно было увидеть хоть один красивый мужской костюм по телевизору. Просто красивый костюм, сорочку и галстук – хоть у одного человека. А не тряпки, в которые одеваются наши мужчины.

И чтобы мужчины наши перестали быть нестрижеными пузатыми обсосами с отечными лицами и вытянутыми коленями, а стали подтянутыми думающими гражданами, и страна наша перестала быть страной пенсионеров и пашущих умученных баб.

И вместо здания очень красивого и дорогого главного суда построили больницу для людей, а вместо забора для этого дорогого суда – хоть один недушераздирающий приют для животных.

Чтобы наконец на улицах поставили скамейки, потому что если все так пойдет, то через 50 лет у нас останутся только старики, которые там будут сидеть, и пьяницы, которые под ними будут валяться. А скамейки – те, чтобы стояли под настоящими деревьями, с тенью и большими листьями.

И туристы, все как один, приезжали бы не за ....(легкодоступными дамами), и при бронировании хоть иногда спрашивали, сколько метров от квартиры до музея, а не до «Винного шкафа» или Bobo, где их уже засиделся ждать дешёвый товар с шугарингом своих доминантных органов.

И чтобы мы наконец стали пользоваться своим национальным аэропортом, а не ездить жабраками маршрутками и автобусами через соседние страны. И чтобы уже нашлась какая-нибудь палка на эти зашифрованные муравейники.

И чтобы пенсионеры перестали доживать в каждодневном унижении, позоре и одинокой немощи.

И чтобы мужчины перестали делать все как один армейские причёски. Это было главным впечатлением одной моей знакомой, живущей в Лондоне: обрати внимание, говорит, все мужчины пострижены одинаково, как в армии. И я начала обращать внимание, и это так.

И чтобы прекратилось открытое спаивание нации, и алкоголь продавался в специальных местах в специальное время.

И чтобы в ресторанах нам перестали подавать с покер-фейсами унизительно маленькие порции еды – типа вы что, жрать сюда пришли?

И из детей прекратили бы штамповать рабов в заведениях с затюканными злыми учителями, маленькие воеводы больших господ.

Чтобы наконец-то люди прекратили засирать подъезды и поняли, что необязательно жить в дерьме и даже этого не стыдиться.

Чтобы не надо было ездить в Вильнюс за туфлями и галстуком на свадьбу жениху.

И чтобы чиновники наши не выглядели, как выездное собрание провинциальных душных пенсионеров, а имели вид актуальных образованных людей.

Ну и, конечно, чтобы переименовали все улицы и отмыли коммунистические названия навсегда.

И чтобы наши дети не шли утром в садик, как в тюрьму, а не хотели оттуда уходить, как мои племянницы с девятимесячного возраста в Норвегии.

И чтобы по радио перестали крутить бездарные высеры местных спевунов, а на площадях в праздники перестали выпускать голосящих баб с псевдо-национальным репертуаром.

Чтобы беларусы перестали быть затюканными, леноватыми и завистливыми людишками, а собрались, наконец-то, взяли ответственность за свою жизнь, начали уважительно работать, разули глаза, перестали бухать, сморкаться на стены подъездов, вонять в транспорте, воровать, где плохо лежит, и научились уважать друг друга. И перестали постоянно злиться.

Очень хотелось бы.