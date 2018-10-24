В мире появился первый робот-преподаватель 3 24.10.2018, 16:34

Bina48 уже провел две лекции по философии.

Ученые загрузили в Bina48 план занятий и данные о теории войны и политической философии. Робота решили не подключать к интернету, чтобы он не зачитывал данные из «Википедии», а пользовался исключительно своими алгоритмами. В итоге андроид не просто провел лекцию, но и развернуто отвечал на вопросы студентов, пишет журнал «Нож».

«До лекции ученики думали, что занятие будет развлекательным. Они не ожидали настоящей лекции. Кадеты даже записывали сказанное роботом», — рассказал профессор Уильям Барри, который уже несколько лет работает над Bina48.

На занятия пришли более 100 студентов. Они отметили единственный недостаток робота-преподавателя — он говорил слишком медленно.