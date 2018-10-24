В дом Клинтонов под Нью-Йорком прислали бомбу 4 24.10.2018, 16:51

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Похожее устройство в понедельник нашли в доме миллиардера Джорджа Сороса.

Бывшему президенту США Биллу Клинтону и его супруге Хиллари по почте отправили взрывное устройство. Об этом сообщает The New York Times и NBC Washington со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, сообщает РБК.

По информации NYT, аналогичное взрывное устройство было направлено в офис экс-президента Барака Обамы.

Похожее устройство в понедельник нашли в доме миллиардера Джорджа Сороса.