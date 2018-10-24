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Белорусский покерист Бодяковский завоевал еще один титул

  • 24.10.2018, 18:46
Никита Бодяковский
Фото: Дэнни Максуэлл, pokernews.com

Белорус как победитель получил 213,8 тысяч евро.

Белорус Никита Бодяковский выиграл 23 октября очередной турнир по покеру – King’s Short Deck Championship Event в рамках серии World Series of Poker Europe, игры которого проходят в чешском Розвадове, передает belmir.by.

Как сообщается, в турнире приняли участие лишь 9 игроков, но было также еще зафиксировано 6 повторных входов. Каждый из участников внес в банк 25 тысяч евро, и призовой фонд составил 356,3 тысячи евро.

За выплаты сражались оставшиеся в конце за столом Бодяковский и малайзиец Ляу Сэн Йи. В итоге белорус как победитель получил 213,8 тысячи евро, а занявший второе место соперник – 142,5 тысячи евро.

Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.


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