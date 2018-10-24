Правительство РФ обвинило плохую погоду в резком замедлении экономики 24.10.2018, 19:48

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Об этом заявил министр экономического развития РФ.

Причиной резкого замедления российской экономики, рост которой в третьем квартале составил всего 1,3%, а в сентябре и августе и вовсе едва превысил 1%, стало сельское хозяйство, передает finanz.ru.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в среду глава МЭР Максим Орешкин.

В августе производство сельхозпродукции обвалилось на 10,8% по сравнению с 2017 годом. В сентябре падение замедлилось, но все же составило внушительные 6%.

"Проблемы с урожаем оказали серьезное негативное влияние на цифры ВВП", - заявил Орешкин.

"По третьему кварталу - это минус 0,5 процентного пункта, то есть без учета сельского хозяйства ВВП по третьему кварталу рос бы не на 1,3%, а на 1,8%", - подчеркнул министр. Это соответствует прогнозу МЭР, которое ждет роста на 1,8% по итогам года.

Если бы не провал в сельском хозяйстве, то прогноз выполнялся бы и по итогам 9 месяцев: фактический рост составил 1,6%, а мог бы - 1,8%, заверил Орешкин.

Фактически глава МЭР обвиняет в замедлении экономики плохую погоду. Именно она стала причиной резкого сокращения урожая в ключевых регионах, указывает глава аналитического центра Совэкон Андрей Сизов.

Так, в Поволжье сбор пшеницы упал на 34% из-за сухой погоды в весенне-летний период.

"Непогода сказались и на других регионах", - отмечает Сизов: запасы зерна стремительно сокращаются почти во всех регионах - в сентябре они недотягивали до прошлогодних 10%.

Так, в Ростовской и Воронежской областях запасы упали 22%, в Ставропольском крае и Курской области - на 11%.