В Беларуси запретили речовку «Хто не скача, той...» 2 24.10.2018, 21:34

Фразу включили в список экстремистских материалов.

В обновленный список экстремистских материалов внесен текст «Хто не скача, той [русский]». Теперь эту фразу нельзя упоминать в СМИ, под запретом любые предметы с этой же надписью и даже «звуковая оболочка текста».

Текст «Хто не скача, той [русский]» оказался под запретом на основании решения суда Центрального района Минска от 25 сентября. Это указано в Республиканском списке экстремистских материалов на сайте Министерства информации.

Отныне данный текст запрещен (с какими-либо еще надписями или без них) «вне зависимости от носителя информации»: на флагах, транспарантах, эмблемах, значках, элементах предмета или обихода и так далее.

«А также созданный и размещенный в качестве продукции для СМИ (в любых событиях, сценах, эпизодах и кадрах), а равно сама звуковая оболочка текста, произнесенная в виде слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями или явлениями, а равно трансляция произнесенного текста с аудионосителей», — указано в документе.

Теперь за эти действия могут составить протокол по ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность) и наказать штрафом до 50 базовых или арестом. А также конфисковать «предмет правонарушения», например, телефон, с помощью которого была изготовлена или распространялась «запрещенка».

Ранее издание «Советская Белоруссия» сообщало, что фразу внесли в список по инициативе МВД. В том числе из-за скандала на недавнем матче между сборными Беларуси и Сан-Марино, где ее скандировали болельщики.

После публикации в «СБ» портал tut.by пытался выяснить подробности решения суда. Ведомство посоветовало обратиться к авторам материала, те — обратно в МВД. В суде пояснили, что речь идет о гражданском деле, а доступ к его материалам имеют лишь участники процесса. Наконец, милиция в ответ на официальный запрос отправила в суд.