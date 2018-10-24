Россиянам посоветовали готовиться к доллару по 90 рублей 3 24.10.2018, 21:41

2,570

Фото: bymedia.net

Прогнозы правительства РФ по ценам на нефть и курсу рубля, на которых строится федеральный бюджет 2019-21 годов, противоречат сами себе.

В проект казны, который ГосДума приняла в первом чтении в среду, заложены взаимоисключающие тенденции - резкое падение цен на нефть (на 25%) и абсолютно стабильный курс рубля, отмечают экономисты РАНХиГС в октябрьском "Мониторинге" экономической ситуации, пишет finanz.ru.

Так, согласно прогнозу, цены на нефть снижаются с текущих 75-80 до 53,5 доллара за баррель. При этом среднегодовой курс рубля остается не ниже 66,5 рублей до 2023 года и только в 2024-м опускается до 68 рублей.

Проблема в том, что рубль асимметрично реагирует на положительные и отрицательные шоки со стороны цен на нефть - этот факт Минфин не учитывает, отмечает РАНХиГС.

С учетом того, что санкции сохраняются (и могут быть расширены), а Минфин и ЦБ намерены возобновить скупку валюты для пополнения ФНБ, заложенный в бюджет обвал цен на нефть приведет к существенной девальвации рубля, считают экономисты.

"Очень высока" вероятность, что при нефти по 50-55 долларов за баррель, курс доллара поднимется до 80-90 рублей.

Вслед за курсовым прогнозом посыпаться могут и другие макропоказатели, в первую очередь инфляция.

"Снижение курса до 80-90 руб./долл. и риск еще большей девальвации (поскольку предполагается устойчивый негативный тренд цен на нефть), будут препятствовать "заякориванию" инфляционных ожиданий на уровне ближе к 4-5%. Также вероятно усиление эффекта переноса курса в цены, несмотря на существующие ограничения внутреннего спроса", - говорится в докладе.

В результате ЦБ РФ не сможет отказаться от жесткой денежной политики, а ключевая ставка будет сохраняться на уровне 3-4 п.п. выше инфляции. Кредиты бизнесу останутся дорогими, что ударит по инвестиционной активности и в конечном итоге - по экономическому росту.

В прогнозах правительства есть и "консервативный" сценарий, где нефть Urals резко дешевеет к 2020 году до 42,5 доллара за баррель за баррель, и остается ниже 46 вплоть до 2024 года.

Однако содержательно этот прогноз "мало отличается от базового", удивляются в РАНХиГС. При этом возможность падения нефти ниже 40 долларов не рассматривается в принципе.

"Именно в этом случае потребуется изменение основных параметров бюджетной политики - использование средств Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета, сокращение объемов размещения государственного долга (иначе стоимость заимствования будет высока), продолжение политики бюджетной консолидации для сохранения контроля над дефицитом бюджета и перенос на будущее расходов, направленных на достижение национальных целей развития", - заключают в РАНХиГС.