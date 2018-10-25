В США обнаружили шестую и седьмую посылки с бомбами 4 25.10.2018, 7:33

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(обновлено) Пакеты перехватили в почтовом отделении Мэриленда, где обрабатывается почта для Палаты представителей.

Подозрительный пакет обнаружен в поселке Кэпитол-Хайтс (штат Мэриленд) при сортировке почты для членов Палаты представителей Конгресса США, сообщил в Twitter журналист телеканала CNN Джим Шутто, передает gordonua.com.

"Еще один подозрительный пакет перехвачен в почтовом отделении Мэриленда, где обрабатывается почта для Палаты представителей. Утром сегодня туда отправлен специальный отряд, местность также прочесывали кинологи", – написал он.

Breaking: Additional Suspicious package intercepted at Congressional mail facility in Maryland - processes mail for House members. Teams were sent out this morning, and a canine unit sent to sweep the area as well. — Jim Sciutto (@jimsciutto) 24 октября 2018 г.

Телеканал ABC News со ссылкой на три источника информирует, что в пакете находилось взрывное устройство. Посылка была адресована конгрессмену от Демократической партии Максин Уотерс.

Позже ФБР сообщила, что Уотрес были отправлены две одинаковые посылки. "В дополнение к тем пяти посылкам, о которых мы ранее говорили в нашем заявлении, сейчас мы подтверждаем существование двух дополнительных посылок, обе они были направлены члену палаты представителей конгресса Максин Уотерс и похожи друг на друга", - говорится в сообщении ФБР в Twitter.

In addition to the five packages referenced in our earlier statement, we have now confirmed two additional packages, both addressed to Rep. Maxine Waters, that are similar in appearance. — FBI (@FBI) 25 октября 2018 г.

Таким образом, известно о рассылке семи бомб известным политическим деятелям США:

22 октября – миллиардер, финансист и филантроп Джордж Сорос. Посылка со взрывным устройством случайно найдена у его особняка;

23 октября – экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Бомбу в посылке, отправленной на домашний адрес семьи Клинтонов, обнаружил сотрудник спецслужб;

24 октября – экс-президент Барак Обама. Подозрительный конверт доставили ему домой, его перехватил сотрудник спецслужб;

24 октября – экс-директор ЦРУ Джон Бреннан. Посылка была адресована ему, а отправлена в офис телеканала CNN, где он должен был выступать;

24 октября – член Конгресса Уотерс (2 посылки);

24 октября – экс-генпрокурор Эрик Холдер. На конверте был указан неверный адрес, и почта вернула его лицу, которое было указано как отправитель, – конгрессмену от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц.