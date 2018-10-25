Роман Кисляк: Почти каждое воскресенье я выхожу на Площадь 2 25.10.2018, 7:43

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Власти Бреста запутались в деле против правозащитника.

Суд Ленинского района Бреста 24 октября постановил вернуть в Ленинский РОВД дело об административном правонарушении в отношении правозащитника Романа Кисляка. Такое решение вынес судья Дмитрий Шурин. Причина – нарушения, допущенные при составлении протокола, а также необходимость уточнения места совершения административного правонарушения, сообщает «Брестская газета».

Согласно протоколу, днем 14 октября Роман Кисляк принял участие в незаконном пикетировании против аккумуляторного завода на площади Ленина, тем самым нарушив закон о массовых мероприятиях.

Свидетелем на данном процессе выступил милиционер роты ППСМ Павел Ружанский, которого во время процесса трижды вызывали в зал суда для опроса. Ружанский пояснил, что в тот день Кисляк на площади давал интервью на видеокамеру блогеру Сергею Петрухину и тем самым участвовал в пикетировании. Других действий со стороны правозащитника он не видел.

Кисляк заявил, что все, что есть в материалах дела, никак не свидетельствует о том, что было совершено правонарушение. Он подтвердил, что действительно находился в этот день на площади в связи со своей работой.

«Почти каждое воскресенье я прихожу на площадь и наблюдаю в рамках своей правозащитной деятельности за тем, как проходит акция протеста. Это свобода мирных собраний, свобода выражения мнений. Также во время таких акций случаются конфликтные ситуации с сотрудниками милиции, я специализируюсь на таких конфликтах и спорах, поэтому моя задача – вести видеонаблюдение, при необходимости делать фото- и видеосъемку событий. Я не участвую в самой акции», – пояснил Кисляк.

Он обратил внимание суда на тот факт, что еще в марте, когда кормления голубей в знак протеста против завода только начались, он был опрошен сотрудником милиции по поводу своего нахождения на площади. Тогда в отношении него протокол не был составлен.

Выслушав пояснения Кисляка и свидетеля Ружанского, просмотрев видеозапись происходящего на площади 14 октября, изучив письменные материалы дела, судья вызвал еще одного свидетеля – участкового инспектора милиции инспекции по делам несовершеннолетних Вячеслава Дорошука, который в День матери также нес службу на площади в гражданской одежде. Он сказал, что видел, как Роман Кисляк хлопал в ладоши возле автозака, который увозил задержанных после акции.

«Он либо заблуждается, либо намеренно обманывает. У меня есть свидетельство – видеозапись: в тот момент я снимал видео на планшет», – сказал Кисляк.

После этого судья озвучил решение – отправить дело на доработку.

В день суда Роману Кисляку вручили новую повестку в милицию. В отношении него ведется еще один административный процесс, по его мнению, за кормление голубей на площади Ленина 21 октября.

Напомним, днем 14 октября на площади Ленина в Бресте вновь прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против строительства аккумуляторного завода. В этот раз на площади Ленина впервые развернули растяжку с надписью против завода. На ее фоне выступили некоторые противники строительства завода: Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Николай Статкевич и другие. Присутствовавшие на площади люди приветствовали их аплодисментами. В этот день на площади собралось около 130 человек. После окончания немолчаливой акции прошли задержания активистов. Среди прочих задержали и на сутки отправили в ИВС и Романа Кисляка.