Китай присоединился к нефтяным санкциям против Ирана 1 25.10.2018, 7:53

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Решение было принято после визита чиновников Госдепартамента США.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие компании Китая - Sinopec Group и China National Petroleum Corp (CNPC) - с ноября отказываются от закупок иранской нефти.

Опасаясь нарушить санкции США, Sinopec и CNPC не подали ни одной заявки на погрузку сырья из Ирана, сообщили Reuters два знакомых с ситуацией источника, пишет finanz.ru.

Китай ждет пока не появится ясность: могут ли китайские покупатели быть освобождены от санкций.

"Пока ситуация вокруг послаблений не прояснится, ни одна компания не решится заказывать баррели на ноябрь", - сказал высокопоставленный чиновник государственной нефтяной компании.

Решение, по его словам, было принято еще в сентябре - после визита чиновников Госдепартамента США, среди которых был Френсис Фэннон, помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам.

В ходе встречи с представителями китайских нефтяных компаний, представители США повторно озвучили позицию Вашингтона и попросили китайских покупателей снизить импорт нефти из Ирана до нуля с ноября, иначе им придется столкнуться с санкциями, сказал источник.

Китай, напомним, является крупнейшим покупателем иранской нефти - на начало года он приобретал 600 тысяч баррелей в сутки, или пятую часть всего экспорта Тегерана.

Другие клиенты - в том числе Южная Корея и Япония и все европейские покупатели, включая Total, Eni, Saras, Repsol, Cepsa и Hellenic Petroleum, - заявили о намерении отказаться работать с Ираном.

Глава МИД Индии, покупавшей 500 тысяч баррелей в сутки, заявил, что продолжит нефтяное сотрудничество с Исламской республикой, но в реальности нефтетрейдеры опасаются попасть под прицел США, рассказали Reuters источники в торговых кругах.

Второй раунд санкций США против Ирана вступает в силу в начале ноября. Американский Минфин ведет переговоры об отключении страны от системы SWIFT, сообщил в понедельник глава ведомства Стивен Мнучин.