Анджей Дуда: «Северный поток – 2» – абсолютно политический проект 25.10.2018, 7:59

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Инвестиции в газопровод не должны иметь места в Европе.

Российский газопровод "Северный поток – 2" может навредить энергетической безопасности и не должен быть построен.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине 23 октября, сообщила пресс-служба польского лидера.

"У нас есть определенные разногласия, когда речь заходит об энергетической безопасности. Мы определенно считаем, что инвестиции в газопровод "Северный поток – 2" не должны иметь места. Мы считаем, что это нарушит будущие энергетические отношения в Европе, если газ будет поставляться в Европейский союз через этот газопровод... Должен сказать, что мы абсолютно поддерживаем наше совершенно отрицательное мнение об этих инвестициях", – сказал польский президент.

Дуда заявил, что в Польше "удивлены" отсутствием "четкой отрицательной позиции" по поводу реализации "Северного потока – 2" со стороны европейских институтов, таких как Европейская комиссия.

"Мы повторяем наше мнение, что этот проект абсолютно политический и стратегический, а не касающийся бизнеса", – сказал он.

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания – нет. Оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В июле 2018 года сенатор от штата Вайоминг, республиканец Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект о санкциях против "Северного потока – 2". Министр энергетики США Рик Перри не исключал, что в отношении РФ примут новые ограничительные меры, которые затронут "Северный поток – 2".

Американский президент Дональд Трамп сообщил 18 сентября, что США не собираются налагать санкции на западные компании, которые участвуют в строительстве газопровода.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий считает, что США должны ввести санкции против "Северного потока – 2".