«Коррупцию победит только смена власти Лукашенко» 9 25.10.2018, 8:18

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Нужно бороться с причинами этого явления.

Вслед за жодинским руководителем вчера силовики задержали руководителя Пуховичского райисполкома, сообщает «Белсат».

Лидер партии «Справедливый мир» Сергей Калякин уверен, что нет стран без коррупции.

«Но вопрос, какое влияние она имеет на общество и развитие страны. В Беларуси правоохранительные органы борются с последствиями коррупции, арестовывают коррупционеров, но появляются новые. Нужно бороться с причинами. А причиной является созданная за 24 года правления Лукашенко политическая система. Пока мы не изменим систему, коррупция будет», – уверен политик.

Продолжение – смотрите в видео.