NASDAQ продемонстрировал максимальное падение за день с 2011 года 25.10.2018, 8:24

Биржевой индекс за торговый день потерял 4,43%.

Торги 24 октября 2018 года на бирже NASDAQ, считающейся базовой площадкой для высокотехнологичных предприятий из США и других стран мира, завершились падением котировок. В течение дня значение основного индекса биржи NASDAQ Composite то поднималось, то падало и к концу дня упрочило снижение, сообщает РБК.

К 23:30 (по Минску) индекс NASDAQ Composite за день потерял 4,43%, упав до 7108,40 пункта (при открытии он равнялся 7423,21). Подобное падение стало максимальным с августа 2011 года — периода волатильности фондового рынка, отмеченного понижением кредитного рейтинга Соединенных Штатов и долгового кризиса в Еврозоне, отмечает Bloomberg.

До этого в последний раз NASDAQ за день терял 3,8% в феврале.

Также по итогам 24 октября снизились и другие основные индексы. Промышленный индекс Dow Jones за день потерял 2,41%, составив 24583,42 пункта (в начале дня — 25172,88), индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,09% до 2656,10 пункта (на открытии торгов он составлял 2737,87).

Ситуацию эксперты Bloomberg связали с «чувствительными тарифами на жилье» в США. Днем 24 октября бюро переписи населения американского министерства торговли объявило о том, что продажи новостроек в стране в сентябре сократились на 5,5% по сравнению с показателями за август — до 553 тыс., передавал Reuters. По сравнению с сентябрем 2017 года, продажи новых домов в Штатах, как указывало агентство, снизились на 13,2%. От этого показателя, по данным Reuters, зависят расходы новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ.

Именно эти данные, как указывает Bloomberg, вызвали беспокойство инвесторов: рост цен, по их мнению, может привести к снижению экономического роста.