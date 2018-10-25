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Артемий Лебедев: Все самые интересные технологические и дизайнерские проекты были сделаны в Беларуси

  • 25.10.2018, 8:32
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Артемий Лебедев

Российский дизайнер высоко оценил белорусские стартапы.

Скандальный российский дизайнер Артемий Лебедев в своём «Фейсбуке» высоко оценил белорусский стартап OneSoil, который первым в мире создал интерактивную карту всех полей Европы и США.

«Даже если вам плевать на площади засевания кукурузы, это просто красиво, особенно на большом увеличении.

Напомню читателям, что все самые интересные технологические и дизайнерские проекты последних лет были сделаны в Беларуси — от Maps.me до MSQRD», — пишет Лебедев.


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