Вакарчук пообещал послам G7 пойти на президентские выборы 25.10.2018, 8:34

1,206

Несистемные политики могут в корне изменить сценарий избирательной кампании в Украине.

По данным источников LIGA.net, Святослав Вакарчук решил баллотироваться на президентских выборах, дату держат в секрете.

В сентябре состоялась закрытая встреча с послами Большой семерки и Евросоюза, где музыкант якобы пообещал дипломатам пойти на выборы.

Эту информацию подтвердили несколько знакомых с музыкантом нардепов и один источник вне парламента. Публично подтверждать эту информацию отказались все собеседники LIGA.net.

"Это будет сравнимо с открыванием шампанского: шумно и неожиданно", - предрекает знакомый с ним политик. В пресс-службе музыканта не подтверждают информацию о выдвижении музыканта, называя любую информацию "слухами".

Если раньше Святослав Вакарчук отрицал участие в выборах, то теперь говорит, что ему все равно, на какой должности менять страну.

По последним соцопросам КМИС, у Вакарчука 8% президентского рейтинга от числа избирателей, которые пойдут голосовать. Несистемные политики могут в корне изменить сценарий избирательной кампании, в случае участия в выборах.