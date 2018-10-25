СМИ: «Керченскому стрелку» продали оружие после звонка в силовые структуры РФ 11 25.10.2018, 8:47

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Стали известны новые факты, предшествовавшие трагедии в колледже.

Сотрудники магазина, в котором "керченский стрелок" Владислав Росляков в августе 2018 года покупал оружие, сомневались в подлинности его разрешительных документов, сообщает gordonua.com со ссылкой на российские СМИ.

Продавец связался с керченским отделом лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и уточнил, выдавали ли они лицензию Рослякову. Там подтвердили, что у него есть разрешение на приобретение гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия для самообороны.

Затем Рослякову продали помповое охотничье ружье 12-го калибра "Хатсан" и 25 патронов к нему.

Чтобы не привлекать внимание силовиков, 13 октября 2018 года он купил более 100 патронов с картечью в другом магазине, отмечает СМИ.

17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, также произошла стрельба.

По информации Следственного комитета РФ, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Следствие полагает, что он застрелился после атаки.

Погиб 21 человек (включая стрелка).

Изначально в Следкоме РФ заявили, что уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), но потом его переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Расследование ведет и украинская прокуратура, она открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).