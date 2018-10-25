Амбиции и амуниция 1 Борис Соколов, «День»

25.10.2018, 8:54

1,756

Россия напоминает Красную армию в 1941-м.

Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме, где российский президент грозил супостатам новейшими российскими вооружениями и призывал мир готовиться к термоядерному апокалипсису, оказалось, по-своему очень удачно, обрамлено чередой значимых техногенных катастроф в России. Сначала, еще до исторического путинского выступления, впервые за много десятилетий, с 1986 года, на стадии выведения на орбиту потерпела катастрофу считавшаяся сверхнадежной ракета-носитель «Союз», в результате чего чуть было не погибли российский и американский космонавты. А сразу после выступления рванул Гатчинский пиротехнический завод «Авангард». В самом же конце недели случилось еще одно неприятное происшествие: загорелся завод «Электроцинк» во Владикавказе — крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии и девятый в мире производитель меди.

Подчеркну, что во всех трех случаях речь идет об авариях в отраслях, так или иначе относящихся к военно-промышленному комплексу России. И ни в одном из случаев никак не приходится говорить о вражеской диверсии. Назначенный рулить «Роскосмосом» Дмитрий Рогозин (по сравнению с должностью вице-премьера по оборонке это явное понижение) предыдущие неудачные запуски напрямую пытался связать с происками врагов и даже срочно обнаружил у себя в корпорации пару иностранных шпионов.

Но аварию 11 октября вражеской диверсией, которые в российском общественном мнении традиционно связывают с происками главного потенциального противника, никак не объяснишь. Ведь не стали бы американцы, даже для того, чтобы сделать что-то чрезвычайно неприятное «Роскосмосу» и лично Дмитрию Олеговичу, рисковать жизнью своего астронавта. Поэтому на этот раз комиссия по расследованию никаких версий про диверсантов со сверлами не выдвигает, а рассматривает куда менее экзотическую версию аварии. Согласно данной версии, причиной происшедшего стало некачественное крепление одного из блоков второй ступени.

При отделении он мог зацепить центральный блок и тем самым спровоцировать потерю ориентации второй ступени, в конечном итоге приведшую к срабатыванию аварийного выключения двигателей второй ступени. Производитель двигателей первой и второй ступеней ракеты «Союз-ФГ», самарское предприятие «Кузнецов», отказался комментировать случившееся до полной расшифровки данных телеметрии. Производителем же ракеты является самарский «Прогресс». Пока что комиссия предполагает, что речь может идти о «случайном отступлении от документации», допущенном сборщиками на Байконуре.

Правда, тогда непонятно, как эту ошибку пропустила тройная система контроля: правильность выполнения операции проверяет сам исполнитель — сотрудник байконурского филиала РКЦ «Прогресс», его действия контролируют представитель центрального офиса РКЦ «Прогресс» и сотрудник Центра контроля испытаний Космического центра «Южный». К тому же самые ответственные операции контролируют сотрудники военной приемки. Теория «случайного отступления» наиболее выгодна как для «Роскосмоса», так и для «Прогресса», поскольку тогда все сведется к наказанию виновного сборщика, которого можно будет установить по «бортовым журналам», где фиксируются все операции с ракетой с момента прибытия на космодром, и после этого будет дано разрешение на возобновление пусков.

Гораздо сложнее ситуация станет в том случае, как говорит источник РИА «Новости» в «Роскосмосе», если придется признать, что что-то не так делалось на заводе. Тогда надо будет устанавливать техническую причину — а это большие сроки, поскольку придется перепроверять все имеющиеся ракеты, которые находятся на четырех космодромах. И что-то мне подсказывает, что вторая версия ближе к истине, и члены комиссии не рискнут отделаться «малой кровью», назначив сборщика-стрелочника, поскольку боятся новых аварий, уже с человеческими жертвами.

Взрыв на Гатчинском заводе, повлекший такие жертвы, пока что отнесли на счет главного инженера предприятия, который допустил к работам в цеху пиротехники не трудоустроенных на заводе людей, не выполнивших требования техники безопасности. Но и здесь скорее видится системная проблема нехватки квалифицированного персонала, заставляющая брать на работу людей случайных, в том числе недавних мигрантов, даже русским языком владеющих плохо (среди погибших от взрыва в Гатчине были иностранцы). Между прочим, по некоторым сведениям, на заводе в Гатчине производят компоненты ЗРК С-300 и С-400, которыми Путин грозит супостатам в Сирии. Стоит отметить, что во второй половине этого года российские пороховые заводы уже взрывались в Дзержинске и Перми.

Наконец, на заводе «Электроцинк», где во время тушения пожара погиб, как минимум, один пожарный, причина возгорания еще не установлена. Но и здесь наиболее вероятной причиной кажется чья-то халатность.

Несомненно, «запас прочности», существовавший у советского ВПК, теперь повсюду подошел к концу. И это касается не только оборудования, но и, в первую очередь, людей. Квалифицированные работники либо уже умерли, либо вышли на пенсию, либо, из-за низкой зарплаты в оборонке в 90-е годы, ушли в другие сферы деятельности. Достойной смены им так и не нашлось.

Быстро решить эту проблему российскому ВПК не удастся. Можно, конечно, пойти по традиционному советскому пути наращивания вооружений в расчете, что их количественное увеличение компенсирует падение качества, и в случае военного конфликта достаточное число российских ракет все равно взлетит и поразит цели на территории противника. Такой ответ как будто напрашивается в свете гонки вооружений, которая грозит сделать новый виток в связи с объявлением президента Трампа о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней дальности.

Однако подобный экстенсивный путь количественного роста ВПК без качественных перемен к лучшему является тупиковым. В условиях острой нехватки квалифицированного персонала дополнительные ракеты, танки и прочие виды вооружений будут проектировать и производить еще менее квалифицированные кадры, чем сегодня, что приведет к росту доли выпуска бракованной продукции и увеличению удельного числа катастроф. Получится примерно так, как с Красной Армией перед июнем 41-го, когда одновременное формирование 29 механизированных корпусов, не обеспеченное необходимым количеством квалифицированных кадров, привело к тому, что основная часть советских танков была уничтожена в считанные недели после начала войны, не успев нанести существенный урон врагу.

И даже очень большие дополнительные вложения средств в российский ВПК ситуацию не исправят. Нужны системные перемены, связанные с развитием малого бизнеса и конкуренции в сфере экономики, что потребует также возникновения политической конкуренции и смены политического режима. Но и тогда для создания современного и действительно эффективного ВПК России потребуются десятилетия.

Борис Соколов, «День»