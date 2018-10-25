Шпионы, оружие, граница: главные «камни преткновения» между Лукашенко и Порошенко 1 25.10.2018, 9:09

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Всплывут ли болезненные вопросы на встрече в Гомеле?

26 октября Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко встретятся на первом Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле, где будут обсуждаться двустороннее сотрудничество, перспективы в сферах промышленности, образования, культуры и многое другое.

Последний раз правитель Беларуси и президент Украины виделись ровно год назад — в ОАЭ. Тогда главы государств как раз обсудили будущий Форум регионов в Гомеле, а также торгово-экономическое сотрудничество.

За год Украина в речах Лукашенко «всплывала» несколько раз. Сайт tut.by собрал темы, которые могут обсудить завтра в Гомеле.

Оружие на границе

Одна из горячих «пограничных» тем — это оружие, которое переправляется через украинско-белорусскую границу. Напомним, в конце сентября белорусский правитель заявил, что принято решение об укреплении границы с Украиной. По словам Лукашенко, из Украины в Беларусь сегодня идет большое количество оружия.

«Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — заявил правитель.

23 октября в Брестской области прошла рабочая встреча пограничных ведомств Беларуси и Украины, где обсуждалось незаконное перемещение оружия через рубеж. Стороны признали отсутствие «организованных каналов контрабанды».

Демаркация границы

Этот вопрос между Беларусью и Украиной стоит уже несколько лет. Протяженность границы Беларуси с Украиной — 1084 километра. В ноябре 2014 года белорусское правительство утвердило положение о демаркации границы с Украиной. Правда, потом на несколько лет процесс приостановился, но на встречах все время поднимали этот вопрос и договаривались ускорить демаркацию границы.

В июне этого года на заседании совместной демаркационной комиссии был утвержден план, согласно которому демаркацию государственной границы должны закончить до 2026 года. В следующем году начнется демаркация белорусско-украинской границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Обмен «шпионами»

В разговоре президенты могут поднять и тему «шпионов». Напомним, в Украине за шпионаж судят гражданина Беларуси Юрия Политику, а в Беларуси весной на 8 лет лишения свободы за шпионаж осудили украинского журналиста Павла Шаройко. Вопрос обмена журналисты не раз безуспешно задавали белорусским и украинским дипломатам.

5 октября глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать Шаройко на белоруса Юрия Политику не будут. Но, как отметил Вакульчик, в Беларуси рассматривается вопрос помилования украинского журналиста Павла Шаройко.

МАЗы, экспорт нефтепродуктов и цемент

В 2017 году во время встречи в Киеве Лукашенко и Порошенко обозначили, что в 2019-м товарооборот между странами должен составить не менее 8 млрд долларов. За первое полугодие текущего года он составил 2,4 млрд долларов. Поэтому экономический блок в повестке встречи президентов может стать довольно увесистым. Тем более что в этом вопросе есть положительные моменты.

Белорусские гиганты машиностроения нарастили поставки техники в Украину. В итоге МАЗ даже обошел по продажам среднетоннажных грузовиков в Украине российский ГАЗ и за первые три квартала 2018 года почти догнал немецкий Volkswagen.

Весомое место в товарообороте занимают белорусские (в первую очередь светлые) нефтепродукты: в январе−июле 2018 года Беларусь экспортировала в Украину почти 2 млн тонн топлива. Доля Беларуси в украинском импорте бензинов составляет 81%, в импорте дизтоплива — 40%. Но есть нюанс: Россия ввела запрет на экспорт в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов до конца 2019 года, а также сжиженного углеводородного газа. А поскольку часть реэкспорта шла в Украину, то здесь могут возникнуть проблемы.

Не обойтись в повестке без вопроса торговых ограничений. Напомним, с 1 сентября в «интересах национальных производителей» Украина ограничила поставки серной кислоты и олеума с предприятий Беларуси. Есть также вопрос по поставкам цемента и стальных прутков из Беларуси. В июле этого года Межведомственная комиссия по международной торговле Украины решила начать антидемпинговое расследование в отношении поставок этой продукции в Украину.

А вот судьбу Оршанского авиаремонтного завода Лукашенко и Порошенко вряд ли будут обсуждать. Поскольку к украинскому бизнесмену Богуслаеву, который владел контрольным пакетом акций ОАРЗ, подвергшимся национализации в Беларуси, у обоих сторон есть свои персональные вопросы.