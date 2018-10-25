Где логика? 1 Александр Жук, «Белрынок»

25.10.2018, 9:28

1,402

Объявленная властью «либерализация» обернулась очередной ловушкой для бизнеса.

1 января 2019 года исполнится год с того момента, как белорусский бизнес живет без плановых или иных систематических проверок. Что же изменилось за этот год и чего ожидать белорусскому бизнесу в наступающем году?

Выборочное облегчение

Начиная с 1 января 2019 года, белорусские контролеры переходят на систему выборочных проверок субъектов хозяйствования, которая должна заменить существовавшую до этого систему плановых проверок. По мнению контролеров, система выборочных проверок существенно сократит количество проверок бизнеса, а также избавит бизнес от избыточного и обременительного государственного контроля. Но что же меняется по сути в государственном контроле, кроме названия проверок?

Анализ изменений, внесенных в Указ № 510, свидетельствует о следующих новациях. Во-первых, согласно указу № 510 проверка будет проводиться выборочно по тем вопросам, которые определены контролерами. То есть на практике предполагается, что будет проверяться не вся деятельность предприятия, а только тот перечень вопросов, который указан в предписании на проверку.

Если проводить аналогию с плановыми проверками (до 2018 года), то можно отметить положительное изменение, связанное с планируемым сокращением количества проверяемых вопросов. Последнее очевидно обусловлено тем, что на практике контролеры зачастую физически, в силу ограниченности сроков проверки, не могли проверить все планируемые вопросы, и ограничивались глубокой проверкой нескольких вопросов, по которым находили нарушения.

По остальным же вопросам в акте проверке просто производилась запись об отсутствии нарушений. Теперь же контролерам достаточно в предписании указать несколько вопросов, которые можно подробно проверить «без распыления» на оставшиеся несущественные вопросы.

Будет ли реализован данный выборочный подход на практике, можно будет понять по предписаниям налоговых органов, которые они будут направлять субъектам предпринимательства после 1 января 2019 года. Именно предписания на проверку налоговых органов являются индикатором упрощения налогового контроля, так как ранее они были наиболее значительными по количеству проверяемых вопросов.

Во-вторых, выборочный характер проверок предполагает, что проверки будут назначаться только в том случае, когда у контролеров будут неопровержимые факты того, что предприятие нарушает законодательство. При этом помимо существовавших ранее методов контроля чиновники предлагают использовать и новые методы сбора информации, как то новая электронная программа интегрированной автоматизированной системы контроля, контрольные списки вопросов (чек-листы) и так далее. Соответственно, необоснованных проверок субъектов предпринимательства с 2019 года в Беларуси быть не должно.

Если проводить аналогию с плановыми проверками, проводимыми до 2018 года, то можно отметить, что и ранее белорусские государственные контролеры уверяли бизнес о том, что проверки назначаются по строго определенным критериям и необоснованных проверок в Беларуси нет. Несмотря на это многие представители бизнеса сталкивались с ситуацией, когда даже при добросовестной работе и отсутствии неплатежей перед бюджетом плановые проверки назначались и предприятия наказывались дополнительными отчислениями в бюджет. Как известн, о в Беларуси давно существует негласный критерий 100% результативности государственного контроля, а значит, без нарушений плановых проверок практически не было и ранее.

В этой связи индикатором реальной либерализации государственного контроля в 2019 году будут количество выборочных проверок и характер выявляемых нарушений. Только реальное существенное сокращение количества выборочных проверок 2019 года по сравнению с плановыми проверками 2017 года может свидетельствовать об изменениях в государственном контроле. Также индикатором изменений в государственном контроле будет и характер выявляемых нарушений. Только в том случае, если выявляемые в ходе проверки нарушения будут неочевидными и нестандартными, можно будет говорить о повышении эффективности государственного контроля. В противном случае произойдет лишь замена вывески «плановая проверка» на «выборочная проверка» без изменения сути государственного контроля.

В-третьих, новацией государственного контроля 2019 года является введение пунктом 23-1 перечня случаев, при наличии которых деятельность проверяющих может быть признана незаконной или являться грубым нарушением указа № 510. Следует отметить, что перечень нарушений контролеров внушителен и актуален, так как зачастую встречается на практике. Пожалуй, впервые государство пытается не только указать на обязанности бизнеса, но и указывает на обязанности белорусских контролеров при проведении проверок.

Впрочем, и ранее у контролеров были обязанности, хотя и не так четко определенные как теперь. Здесь важен не столько вопрос перечня обязанностей контролеров, сколько готовность бизнеса отстаивать свои права. В этой связи реальная либерализация контроля наступит не только тогда, когда государство упростит законодательство, но и тогда, когда бизнес сам будет отстаивать свои права в ходе проведения проверок.

Проблемные лжепредприниматели

Помимо указа № 510 индикатором реальной либерализации государственного контроля являются и изменения в указ № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». Уже практически год идут переговоры между представителями бизнеса и государственного контроля о необходимости либерализации указа № 488. Еще весной бизнесом был подготовлен проект изменений в указ № 488, которые так до сих пор и не приняты, так как напрямую противоречат интересам белорусских контролеров.

Жесткое противодействие со стороны контролеров по отношению к любым либеральным изменениям в указ № 488 понять достаточно просто. Пожалуй, впервые в новейшей истории в Беларуси был принят универсальный и односторонне выгодный для государственных контролеров нормативный документ. Чтобы понять одностороннюю выгоду государства достаточно проанализировать сложившуюся правоприменительную практику и те положения указа № 488, которые выгодны для контролеров.

Во-первых, указ № 488 стал первым нормативным документом, который ввел упрощенную процедуру государственного контроля. Так, на практике достаточно наличие факта договорных отношений предприятия с лжепредпринимателем – предприятием, включенным в реестр коммерческих организаций с повышенным риском совершения нарушений в экономической сфере, и проверяемое предприятие уже фактически виновно без дополнительных существенных доказательств.

Во-вторых, указ № 488 на практике изменил подходы к определению состава экономического правонарушения. Если в пункте 1.10 указа № 488 четко прописано, что первичный документ может быть признан недействительным при наличии факта отсутствия совершения хозяйственной операции, то в правоприменительной практике данный принцип кардинально изменен.

Так, экономическим правонарушением является не сам факт отсутствия движения товара или не оказание услуги, а наличие «неправильной подписи» на первичных бухгалтерских документах. Ознакомление с актами проверок показывает, что основой доказательств зачастую является не сам факт отсутствия движения товаров, а свидетельские опросы «неизвестных лиц», которые либо не подписывали эти документы, либо не помнят того, подписывали они эти документы или нет. По факту именно подписи и иные «закорючки», а не экономическая суть и факт совершения хозяйственной операций, являются основой для признания экономических правонарушений.

В-третьих, правоприменительная практика указа № 488 сложилась таким образом, что зачастую именно бизнес должен доказывать свою невиновность, а не контролеры должны юридически мотивировать свои претензии к субъектам хозяйствования. Об этом хорошо знают все представители белорусского бизнеса, которые пытаются оспорить акты проверок в экономических судах Беларуси.

На практике именно представители бизнеса должны доказывать, что фактически движение товаров было вне зависимости от нарушений при заполнении товаросопроводительных документов.

В этом, кстати, кроется и противоречие в существующей в Беларуси системе государственного контроля. С одной стороны, государство отменило административную ответственность за неточности при заполнении товарно-транспортных накладных, с другой стороны, за «неправильную подпись» на той же накладной предприятие могут признать нарушителем налогового законодательства и возбудить против руководства уголовное дело.

Такая правоприменительная практика зачастую приводит к нелепым и абсурдным ситуациям, когда оба участника сделки исчислили и уплатили налоги в соответствии с требованиями законодательства, отразив их верно в налоговом и бухгалтерском учете, при этом их единственным нарушением является, по мнению контролеров, «неправильная подпись» на товаросопроводительных документах. Последнего достаточно, чтобы в соответствии с указом № 488 признать недействительным данную, по сути, экономически и юридически верную хозяйственную операцию.

Юридическая верность данной операции обусловлена тем, что, во-первых, все участники сделки уплатили налоги по законодательству правильно, а значит, никого ущерба для государства нет. Во-вторых, неправильное заполнение товаросопроводительных документов не является нарушением законодательства по Кодексу об административных правонарушениях, а значит, как же это тогда за «неправильные подписи» наказывать.

За что же тогда наказывают бизнес? Где здесь логика? Кто из государственных чиновников пояснит?

В-четвертых, на практике указ № 488 стал первым нормативным документом, который ухудшает условия ведения бизнеса и действует задним числом. При этом прямое нарушение ряда нормативных документов, как-то Закона «О нормативно-правовых актах», Налогового кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, принесено в жертву простому и эффективному способу наказания бизнеса посредствам дополнительного начисления налогов в бюджет. В этой связи любое либеральное изменение в указ № 488 будет являться реальным революционным изменением в государственном контроле для бизнеса в Беларуси, превышающим все либеральные изменения указа № 510.

Получит ли белорусский бизнес послабление в государственном контроле в связи с введением с 1 января 2019 года новой системы выборочного контроля, покажет количество субъектов предпринимательства включенных в план выборочным проверок, а также правоприменительная практика проведения выборочных проверок в 2019 году, характер нарушений выявляемых контролируемыми органами.

Однако уже сегодня можно сказать, что без существенной корректировки положений указа № 488, невозможно поверить в искреннее желание белорусских контролеров в упрощении работы белорусского бизнеса, а значит, нельзя и говорить о безусловной реализации на практике презумпции невиновности белорусских субъектов предпринимательства. Любые нормативные акты только тогда окажутся полезны для белорусского бизнеса, когда их положения и реализация на практике будет осуществляться строго в соответствии с законодательством без их однобокой трактовки в пользу государственных контролеров.

Александр Жук, «Белрынок»