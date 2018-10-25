Белорусы создали на YouTube канал, где изобличают минских таксистов 3 25.10.2018, 9:54

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Столичные водители уже отреагировали на «компромат».

В начале октября на просторах YouTube появился канал Citylife, авторы которого - два молодых человека Алексей и Александр - рассказывают о "нюансах" работы таксистов Минска. В самом первом ролике они проехали "от борта" 11 километров за 44 рубля, во втором - арендовали автомобиль-такси и попытались "отбить" клиентов у "сложившегося коллектива" таксистов, дежурящих у ресторана "Друзья", сообщает abw.by.

"Пацаны захотели хайпа"

Оценить работу молодых блогеров мы предложили столичным таксистам. Они пришли к выводу, что ребятам просто "захотелось хайпа", потому что ничего революционного в их видео нет, а заявление, будто их "чуть не убили", слишком преувеличено.

- Прежде чем анализировать видео, нужно понимать, что пацаны специально провели провокацию, чтобы было что показать, - комментирует просмотренное один из водителей. - Если бы автомобиль-такси просто стоял у ресторана, к нему бы никто не подошел и не стал выяснять, кто и как давно тут работает. Но водитель пошел "хватать за руки" клиентов, сбивая цену, что по понятным причинам не понравилась тем, кто работает в этом месте "с открытия". Было бы даже удивительно, если бы этому парню никто ничего не сказал, увидев такое поведение. А вообще опытный таксист сразу увидит в этом пацане новичка, если этот человек вообще имеет отношение к перевозкам. Новичок никогда не приедет в первый же день стоять под рестораном, потому что, во-первых, старшие коллеги дадут ему соответствующие инструкции, во-вторых, ему это будет просто не выгодно. Поэтому "наезд" в данной конкретной ситуации лично мне кажется логичным и понятным.

- Я много лет работаю в такси, работаю "под службой", и ни разу у меня не возникало проблем с работой "от борта" в таких местах, - рассказывает другой водитель. - Периодически стою у ТЦ "Замок", где также работает "сложившийся коллектив", и никто меня оттуда ни разу не выгонял. Правда, я просто сижу в машине в ожидании клиента. Многие люди знают, что если на авто логотип такой-то службы, то там не будет неожиданностей независимо от того, "от борта" ты взял машину или от диспетчера. И люди идут прямой наводкой ко мне. За это меня никто не бил и даже замечаний не делал.

А что будет?

Авторы канала не стали проверять серьезность угроз таксистов, но у зрителей остался вопрос: а что будет, если вернуться? Об этом мы попросили рассказать друга редакции, который работает водителем такси.

- А ничего не будет. Как правило, угроз и психологического давления оказывается достаточно, чтобы ситуация не повторилась. Что, собственно говоря, мы видим и на примере данного видео. Чтобы кто-то кому-то бил лицо или резал колеса, я о таком уже давно не слышал. И вряд ли такие инциденты, если они происходят, остаются неизвестными, потому что наши СМИ любят такие вещи и не дадут их замолчать. Проще упустить клиента, чем провести ночь в РОВД, затеяв разборки, - это все понимают. Но и спокойно стоять и смотреть, как человек "извне" так нагло отбивает клиентов, таксисты просто не станут. И кстати, это не "бомбилы", как их называют по незнанию авторы ролика, - это обычные таксисты, которые работают не от диспетчерской, а от себя. Они вправе устанавливать свои тарифы, выдают чек в конце поездки - это все законно. Об этом много писали.

Подытоживая, хочу сказать: ребята никому не открыли Америку и вряд ли что-то изменят. Но пускай снимают. Только уж если говорят "А", пускай говорят и "Б".