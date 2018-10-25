В Норвегии начинаются крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны 25.10.2018, 9:57

В маневрах примут участие войска 29 стран альянса.

Сегодня в Норвегии начинаются самые крупные после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture 2018.

Как сообщается на сайте альянса, маневры пройдут на территории скандинавской страны и вблизи ее берегов с 25 октября по 7 ноября.

"В воздухе, на суше и на море - около 50 тысяч личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров проверяют свою способность действовать совместно, чтобы защитить наше население и территории и сдержать потенциальных противников в рамках крупнейших учений НАТО в последние годы", - сообщили в альянсе.

В масштабных учениях примут участие войска 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. К Trident Juncture привлекут 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.

Накануне, проводя брифинг перед началом учений, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в последнее время ситуация в сфере безопасности в Европе значительно ухудшилась, поэтому НАТО вынуждено было реагировать адаптацией своей коллективной обороны. "Trident Juncture демонстрирует эту адаптацию", - сказал он.

Россия и Беларусь направили наблюдателей на учения НАТО Trident Juncture 2018. Норвегия граничит с Россией в Арктике.

В сентябре Россия провела на Дальнем Востоке крупнейшие за свою современную историю военные маневры "Восток-2018" с привлечением почти 300 тысяч военных.