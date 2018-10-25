закрыть
25 октября 2018, четверг, 12:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Путин признал победу Украины

3
  • Юрий Бутусов
  • 25.10.2018, 10:13
  • 6,278
Юрий Бутусов
Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Браво, Кремль!

Путин признал победу Украины в войне.

Что означают санкции РФ против Украины?

1. Путин признал, что попытка силовыми методами сменить украинскую власть провалилась, политика РФ в Украине потерпела крах. Для США санкции против РФ это инструмент наказания Путина рублем. А санкции РФ против Украины означают постройку непреодолимого в перспективе барьера, который будет все выше и выше. "Гибридная" войны нацелена на поглощение Украины, а санкции - это отторжение. Россия отказывается от поглощения Украины и начинает выстраивать противостояние с нами как с независимым государством. Да! Это полностью отвечает целям и украинской политики. Значит, мы выстояли в тяжелейшей борьбе.

2. Кремль признал, что православная церковь в Украине - это политический вопрос, и инструмент российской политики, и пошел на открытый конфликт, который, несомненно, придаст дополнительную политическую динамику процессу создания независимой и единой украинской православной церкви.

3. Разрыв многих существующих экономических связей, и блокада новых проектов экономической кооперации Украины и РФ. Теперь риски очень высоки, и наш бизнес продолжит сворачивание активности в РФ, все более активным станет переориентирование на Запад и Европу. Украинская экономика с трудом отрывается от РФ, и разрыв связей по инициативе РФ делает этот процесс максимально масштабным.

4. Составление списков физических лиц, которые действуют против интересов РФ - это сразу позволит определить кто сделал достаточно, чтобы считаться настоящим врагом кремлевского мира. Украинские политики-патриоты теперь получат важную строку в биографии - был ли под российскими санкциями?

5. Составление списков нежелательных лиц приведет к ответным мерам со стороны Украины. Общество поймет, что Россия не хочет быть партнером Украины, что РФ нацелена на конфликт. Таким образом, круг активных антироссийских политиков будет расширяться.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Блеф
Блеф Лилия Шевцова
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович
Белый шум
Белый шум Ирина Халип