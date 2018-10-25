«Теплая одежда очень дорогая, не по карману, поэтому осеннее пальто ношу семь лет» 5 25.10.2018, 10:26

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Мастер-контролер качества на фабрике «Лагуна» рассказала о своих доходах и расходах.

Мастер-контролер качества на мебельной фабрике «Лагуна» рассказала intex-press.by, почему коммуналку платит сразу в день зарплаты, на чем экономит, а на чем не может даже при большом желании и почему никогда не берет деньги в долг:

- На мебельной фабрике «Лагуна» я работаю больше 10 лет, а в деревообрабатывающей промышленности – почти 20 лет.

За десять лет успела поработать контролером в нескольких цехах. Начиналась моя карьера на фабрике в цехе покраски. Несмотря на то, что недочетов на этом этапе изготовления мебели много – потеки, пропуски, неравномерность покраски или, наоборот, чересчур плотный слой краски, брак практически не встречается: все дефекты легко устраняются, важно только их заметить.

Затем была работа на участке механической обработки древесины, где дерево пилят на детали. Это начальный этап изготовления мебели и один из самых ответственных, а потому сложных для контролера. Нужно следить, чтобы все детали, их размеры соответствовали чертежам. Одной из моих обязанностей было измерение влажности древесины, прежде чем запускать ее обработку.

Сейчас я работаю на участке сборки мебели, слежу за тем, чтобы нигде не было щелей или, скажем, перекосов дверей, а все болты завинчивались плотно.

За кредит плачу в день зарплаты

В среднем я зарабатываю чуть больше 450 рублей ($225). Если приходится подменять контролеров из других цехов, может получиться чуть больше. Но зарплату выше 550 рублей я не держала в руках ни разу, как бы много я не перерабатывала и не заменяла других.

Основная статья моих расходов – оплата кредита за квартиру и коммунальных услуг, на это каждый месяц уходит 250 рублей. И заплатить я всегда стараюсь в день зарплаты, откладывать опасно: буквально за пару дней деньги могут утечь как вода. А платить все равно нужно, это на покупке новой одежды и даже на еде можно сэкономить, а тут хочешь не хочешь – плати.

За интернет, мобильную связь для себя и сына, его питание в школе и мой проездной уходит 90 рублей. Иногда даю деньги сыну на карманные расходы, а также раза два в месяц оплачиваю его походы с друзьями в кино. Это еще примерно 20 рублей каждый месяц.

Еда – по необходимости, химия – впрок

В отличие от многих хозяек я не закупаю продукты на месяц вперед: покупаю еду по мере необходимости. Питаемся мы неплохо. На себе могу сэкономить: в моем рационе больше круп и молочных продуктов. Сына стараюсь кормить лучше: он растет, ему обязательно надо мясо, рыба, фрукты, витамины. Готовить стараюсь сама: полуфабрикаты для меня – непозволительная роскошь. Блюда из мяса готовлю два раза в неделю, рыбу – раз в неделю. В месяц на продукты уходит около 80 рублей. Овощи, картошку покупать мне не приходится: снабжают бабушка с дедушкой, которые живут в деревне.

Бытовую химию, в отличие от продуктов, я часто покупаю впрок, всегда обращаю внимание на скидки и акции в магазинах. Это непостоянная статья моих расходов. В прошлом месяце, например, я купила большую пачку стирального порошка, хоть он и не был мне нужен: привлекла хорошая скидка. В этом месяце, думаю, обойдусь без покупок.

Одежда – только для сына

Существенно свой гардероб я не обновляла уже давно. Летом проще – куплю майку и шорты в каком-нибудь масс-маркете, и уже веселее. А вот теплая одежда очень дорогая, мне точно не по карману, поэтому свое осеннее пальто я ношу уже почти семь лет. Думаю, еще нескоро смогу купить новое. А вот сын растет, поэтому ему гардероб обновлять приходится. И меня часто выручают родители. Без их помощи я вряд ли справилась бы.

В целях экономии я уже несколько лет не посещаю парикмахерскую: челку сама себе подстригаю перед зеркалом, а обрезать секущиеся кончики прошу свою сестру. Из косметики пользуюсь только тушью и помадой, покупаю по одному тюбику каждые полгода, и мне хватает. Кремы покупаю редко, мне повезло, что кожа у меня не проблемная, поэтому получается обходиться и без тщательного ухода за ней.

Конечно, приходится тяжеловато, и очень грустно, что не могу позволить себе новую юбку, не говоря уже о том, чтобы поехать с сыном на море. Порой даже сама не знаю, как я выживаю. Но, как бы ни было тяжело, взаймы я стараюсь не брать, лучше неделю буду без денег сидеть, а одалживать не пойду. Еще в юности мама старалась вложить мне в голову мысль: чужие деньги берешь на время, а свои потом отдать нужно навсегда. И у нее получилось.