NYT: Россия и Китай прослушивают частный телефон Трампа 25.10.2018, 10:41

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Пекин использует информацию более изощренно.

По данным The New York Times, несмотря на многократные предупреждения спецслужб, Трамп не хочет отказываться от незащищенного смартфона, с помощью которого общается со старыми друзьями.

Россия и Китай прослушивают частный, незащищенный телефон президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших представителей американской администрации, передает dw.com.

Как отмечает издание, спецслужбы многократно информировали президента США о прослушке, но Трамп не хочет отказываться от смартфона, с помощью которого регулярно общается со старыми друзьями.

The New York Times указывает, что Китай использует перехваченные разговоры в своих политических целях. Аналитики в Пекине таким образом изучают стиль мышления Трампа, к кому прислушивается американский президент, кто и как может влиять на его решения. Эта информация может быть, в частности, использована в условиях развязавшейся торговой войны между США и Китаем.

"Россия, как полагают, не работает так изощренно, как Китай, из-за очевидной близости Трампа к президенту Владимиру Путину", - цитирует газета бывшего чиновника Белого дома.

То, что Россия и Китай прослушивают мобильный телефон президента США американские спецслужбы узнали от собеседников в зарубежных правительствах. Впоследствии разведслужбам удалось перехватить несколько подтверждающих эту информацию сообщений, отмечает The New York Times.