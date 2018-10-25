Почему белорусские чиновники опасаются «зеленой энергетики» 3 25.10.2018, 10:43

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На газе и угле можно сэкономить миллиарды долларов.

Одним из важнейших факторов в выборе Беларуси традиционного курса развития электроэнергетики старший научный сотрудник Института энергетики Академии наук Иван Филютич называет политическую целесообразность. Более интенсивное развитие возобновляемой энергетики повлечет за собой коренные изменения в платежном балансе страны и бюджетной политике, пишет «Завтра твоей страны».

— Текущая энергетическая политика строится исходя из определенных индикаторов. Мы собираемся продолжать работу по повышению энергоэффективности и видим, что в связи с имеющими экономическими и инфраструктурными ограничениями не можем быстро и кардинально изменить ситуацию, — поясняет Иван Филютич.

Энергетическая трансформация и изменение структуры топливного баланса в теплоэлектроэнергетике приведут к большим затратам с точки зрения генерирующих мощностей и пристраивания инфраструктуры, считает эксперт.

— Органы госуправления и министерства зачастую достаточно консервативны в области энергетической политики, потому что речь может идти об инфраструктурных ограничениях либо о подводном камне в виде колоссальных потоков экспортно-импортных операций, которые оказывают ключевое влияние на формирование бюджета страны, — отмечает ученый.

Тем не менее он прогнозирует рост экологичных видов генерации энергии.

Объективных преград для возобновляемой энергетики нет

Технологических препятствий для перехода на возобновляемые источники энергии у Беларуси нет. Препятствия, скорее, ограничиваются политическим желанием и организационным планом, считает директор информационно-аналитического центра «Новая энергетика» (Россия) Владимир Сидорович.

— Стране стоит активней встраиваться в технологические цепочки, в большей степени привлекать производство ветрогенераторов и оборудования для солнечной энергетики – это будет давать макроэкономический и социальный эффект, — предлагает эксперт.

Мировая тенденция показывает, что активней всего будет развиваться солнечная энергетика. С 2013 года доля солнечной энергетики выросла в 2,5 раза. Солнце и ветер уже достигли 7,5% в структуре мировой генерации электроэнергии. Ветряная энергетика растет больше, чем на 50ГВт в год. Кроме благих целей в плане устойчивого развития и снижения выбросов СО2, энергия ветра и солнца вполне конкурентоспособны.

— Каждое удвоение установленной мощности солнечной энергетики в мире приводит к снижению цены на солнечный модуль примерно на 23%. На рынке США солнечные и ветроустановки – самые дешевые технологии генерации. В Германии, где условия инсоляции не самые идеальные, солнечная энергетика промышленного масштаба − самая экономичная технология генерации, − приводит пример Владимир Сидорович.

Эксперт прогнозирует, что к 2050 году 70% всей электроэнергии в мире будут вырабатывать солнечные генераторы и ветроустановки, даже с учетом того, что объем потребления энергии удвоится.

Большие инвестиции сегодня, но существенная экономия через 30 лет

Чтобы удержать климатические изменения в рамках критических для выживания большинства стран 1,5 градусов глобального потепления, к 2050 году всем странам мира предстоит снизить выбросы CO2 на 90% и отказаться от ископаемого топлива, убеждает Межправительственная группа экспертов по изменению климата.

В исследовании «Сценарий Энергетической [р]еволюции для Беларуси» эксперты показали потенциал Беларуси в переходе на «зеленую» энергетику.

Предложенные экспертами вариант предусматривает снижение использования ископаемых видов топлива на 80% и отказ от атомной энергетики, рассказывает соавтор исследования, научная сотрудница Института технической термодинамики Немецкого аэрокосмического агентства Соня Симон. Ветер и солнце по объективным причинам не могут полностью обеспечивать страну электричеством, но вместе с биогазовыми установками, биомассой, гидроэлектростанциями и минимальным объемом традиционных источников энергии стране вполне хватит.

Причем стоимость солнечной и ветровой энергии в Беларуси к 2050 может стоит 5-6 евроцентов за 1 кВт/ч.

Развивая энергетический сектор в традиционном направлении, с учетом запуска АЭС, к 2050 году Беларусь инвестирует в эту сферу 30 миллиардов долларов. Для развития альтернативного сценария понадобятся 90 миллиардов, 95% из которых – в «зеленую» энергетику. Но в этом случае страна сэкономит 63 миллиарда на покупке топлива, в то время как в традиционном варианте развития ископаемые ресурсы каждый год будут обходиться бюджету в круглую сумму.

Повысить энергоэффективность и перейти к чистой энергии в будущие 30 лет Беларуси мешает приверженность привычным подходам к развитию энергетики и желание запустить АЭС, считает консультант по вопросам энергетической политики Гринпис Ян Хаверкамп.

Как видно из расчетов авторов исследования, выбери Беларусь амбициозный план по развитию чистой энергии, изначально ей пришлось бы найти большие объемы инвестиций. Но сейчас это сделать проще, чем когда-либо раньше, − крупнейшие компании с мировым именем готовы вкладывать в «зеленые» проекты. А постепенное сокращение импорта ископаемых ресурсов высвободило бы финансовые потоки для новых инвестиций.