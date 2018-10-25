Миллиардер в кепочке 25.10.2018, 10:49

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Тобиаса Лютке

Фото: Hannah Yoon/CP

В начале его карьеры никто даже предположить не мог, что она будет столь блестящей.

Опубликованный в журнале Manager Magazin новый список немецких миллиардеров возглавляют известные имена, в основном - наследников крупных состояний, заработанных еще их отцами и дедами. А вот примерно в середине этого списка, на 111-м месте, - человек, который вырос в скромной интеллигентной семье, еле справлялся со школьной программой и к тому же внешне совершенно не похож на миллиардера. Тем не менее, личное состояние живущего в Канаде 37-летнего немца Тобиаса Лютке (Tobias Lütke) действительно оценивается в 1,2 млрд долларов, пишет dw.com.

Первая фирма в гараже

Он родился в Кобленце. Отец - врач-терапевт, мать - учительница. Свой первый, еще детский (ну, или полудетский) компьютер Тобиас получил в подарок от родителей, когда ему было всего семь лет. И просиживал за ним часами. На нем научился программированию и вскоре уже переписывал игры, сделанные для Commodore 64, так, чтобы играть в них и на своем компьютере. Параллельно пришлось внести кое-какие изменения и в "железо", оптимизировав конфигурацию. В школе Тобиас Лютке учился кое-как и, в конце концов, ушел из гимназии в реальное училище (что-то вроде ПТУ), не став получать гимназический аттестат зрелости, необходимый для поступления в университет.

Какое-то время посещал школу программистов, но скоро бросил и ее: ему там было слишком скучно. Кроме того, Тобиас, хотя ему еще не исполнилось и двадцати лет, уже начал зарабатывать деньги программированием, выполняя время от времени заказы разных фирм. С удовольствием играл в свободное время в ролевые онлайн-игры. В виртуальном фэнтези-мире игры "Asheron´s Call" познакомился с Фионой из Оттавы - и там же, похоже, в нее влюбился. После совместного (реального) горнолыжного отпуска Тобиас переселился из Германии к ней в Канаду. Это было 16 лет назад. Сегодня у них уже трое детей.

В Канаде вместе с двумя ровесниками-партнерами Тоби (так его чаще всего сегодня называют) создал фирму Snowdevil - "Снежный дьявол" - по продаже сноубордов в интернете. Размещалась она в гараже. Классический случай: в гараже! Как у Билла Гейтса в свое время!..

Платформа Shopify: сервис, принесший миллиарды

Но все же не гараж сделал Тобиаса Лютке миллиардером, а интернет. Тобиас сам решил создать для фирмы интернет-магазин. Его концепция платформы онлайн-торговли оказалась настолько удачной, что ребята решили работать над ней дальше, и ее охотно стали покупать и использовать в Канаде и США. Сегодня имя этой платформы - Shopify - известно во всем мире. Ее используют около миллиона интернет-магазинов, общий оборот которых составляет свыше 25 миллиардов долларов.

Почему она стала столь популярной? Во-первых, потому что проста. Использовать Shopify, создать собственный онлайн-магазин на ее основе может человек, не имеющий ни специальных компьютерных знаний, ни особых технических талантов. Из более ста готовых модулей, унифицированных блоков можно в течение всего нескольких часов, без посторонней помощи, "построить" в интернете свой магазин. Это отличный вариант для небольшого бизнеса. И не только для небольшого. К давнишним пользователям платформы относятся такие крупные концерны, как Nestlé, Red Bull, Tesla. А второе преимущество Shopify - комплексность платформы. Это не только презентация и продажа товара, но и, например, ведение бухгалтерии.

Миллиардер на велосипеде

Но наша тема - не платформа, разработанная Тобиасом Лютке (тем более, что есть и другие, со своими преимуществами), а ее создатель. Этот "самый скромный в мире миллиардер", как назвала его одна из немецких газет, сегодня возглавляет фирму, биржевая ценность которой составляет 15 миллиардов долларов. На работу ездит на велосипеде. Костюмов и галстуков не носит, обычно ходит в джинсах, клетчатых рубашках и кожаной курточке. На голове - неизменная кепочка с крошечным козырьком. Как написал другой немецкий журнал, "больше всего он похож на уличного музыканта".

В кабинете Тобиаса стоят у стены несколько сноубордов. Но фирмы Snowdevil давно не существует. Осталась толькопрезентация в интернете - как демоверсия торговой интернет-платформы и ностальгическое воспоминание о первых шагах к успеху.