Лучшие фильмы со знаменитым Райаном Гослингом 25.10.2018, 10:57

Райан Гослинг

Фильмы со звездой Голливуда собирают самые престижные награды.

Не достигнув даже 40 лет, талантливый актер Райан Гослинг, фильмы с участием которого собирают самые престижные награды, уже является одной из самых ярких звезд Голливуда. На его счету множество успешных картин. Сайт nur.kz рассказал о наиболее известных ролях актера.

«Дневник памяти» (2004)

Изо дня в день в доме престарелых мужчина читает женщине дневник с историей о незабываемом лете юноши из бедной семьи и дочери аристократов — историей о любви, которая прошла разлуку и множество препятствий. Рассказ тронет женщину до глубины души, но заставит задуматься. Почему в нем нет логического завершения? Что случилось с Ноем и Элли?

Ной — милый весельчак, без памяти влюбленный в девушку Элли. С ней он хотел разделить мечты, с ней желал провести жизнь. Безнадежно влюбленных сыграли юная Рэйчел МакАдамс («Бойфренд из будущего») и ее соотечественник Райан Гослинг. О фильме «Дневник памяти», снятом по одноименному бестселлеру Николаса Спаркса, говорят как о современной классике, посвященной волшебной и страстной любви.

Впечатляет тот факт, что чувства на экране всего лишь талантливая актерская игра. На протяжении всего периода съемок пара скандалила и искренне ненавидела друг друга. И лишь по завершении съемочного процесса завязался бурный роман, который порадовал поклонников фильма.

«Все самое лучшее» (2010)

Деньги никогда не станут преградой для настоящей любви. Именно такую мысль пытался донести Дэвид (Гослинг) своим богатым родителям.

Однажды парень крепко влюбляется в простую девушку, и та отвечает ему взаимностью. Если бы только Кэти знала, что ее возлюбленный страдает серьезными психологическими расстройствами.

В самом разгаре отношений девушка внезапно исчезает без следа. Богатая семья решает вопрос, расследование закрывают. Но через двадцать лет дело поднимется вновь и повлечет за собой серьезные последствия.

Райан в паре с Кирстен Данст («Фарго») изобразили историю, основанную на реальных событиях. В 1982 году загадочно исчезла жена богатого наследника Роберта Дерста, которого до сих пор подозревают в исчезновении и убийстве супруги Кэтлин.

«Валентинка» (2010)

Дин и Синди, некогда безумно влюбленные муж и жена, переживают кризис в отношениях. Переплетение двух историй — о зарождении пылких чувств и об уставшей друг от друга паре — позволяют прожить путь главных героев, понять их психологию. Досадная рутина и отсутствие амбиций всему виной? Или есть и другие препятствия для любви молодых людей?

В кинопрокате фильм приняли довольно тепло, критики оценили его по достоинству. Мишель Уильямс, сыгравшая роль Синди, была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. А Райан Гослинг, в свою очередь, удостоился места в номинации премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

«Эта дурацкая любовь» (2011)

По сюжету фильма заядлый ловелас Джейкоб (Райан Гослинг) помогает новому другу Кэлу Уиверу обрести уверенность в себе и устроить личную жизнь после расставания с женой.

Ранее ему не составляло труда очаровать любую девушку, но однажды Джейкоб по-настоящему влюбляется. С помощью истории семьи, которая трещит по швам, а также любовной линии между плейбоем и дочерью Кэла в комедии акцентируется внимание на важности семейных ценностей.

Участниками проекта стал невероятный актерский состав, а именно: Стив Карелл («Сорокалетний девственник»), Джулианна Мур («Законы привлекательности»), Эмма Стоун («Новый Человек-паук»).

Райан Гослинг в фильме «Эта дурацкая любовь» впервые встретился с будущей партнершей по фильму «Ла-Ла Ленд» Эммой. Однако уже тогда зрители заметили искру между артистами, поэтому слухи о их романе ходили еще долго.

Также артист снова был номинирован на премию «Золотой глобус» за исполнение лучшей мужской роли.

«Ла-Ла Ленд» (2016)

Мия всю жизнь грезила мыслями о большом кино. Каждую свободную от работы минуту девушка посвящает кастингам, желая исполнить свою заветную мечту и получить роль. Себастьян — талантливый пианист, который день за днем играет незамысловатые песни в ресторане, но мечтает о собственном джазовом клубе и признании.

Молодые люди не раз встречались, но лишь спустя время позволили любви накрыть их с головой. Со временем к каждому из них пришел успех, но тяжелый путь к мечтам стал постепенно убивать любовь.

Эта картина является самой значимой из всех, в которых принимал участие Райан Гослинг. О фильме «Ла-Ла Ленд» мир мог и не узнать. С 2010 года сценаристу не удавалось найти студию, которая спонсировала бы киноленту без изменений в сюжете. Но теперь, когда фильм получил всемирное признание, награды «Оскар» и «Золотой глобус», можно смело заявлять, что «Ла-Ла Ленд» — это шедевр среди мюзиклов. А для Гослинга роль музыканта стала вершиной карьеры.