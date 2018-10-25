Фотофакт: Улицы Гомеля к приезду Лукашенко отправили убирать пациентов больницы 3 25.10.2018, 11:02

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Многие из временных рабочих — в больничных пижамах.

В Гомеле продолжается благоустройство улиц накануне приезда Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

Как пишет gomel.today, рабочих рук для уборки улиц не хватает, поэтому на уборку территории выгнали пациентов психиатрической больницы. Многие из них работают в больничных пижамах.

В областном центре еще не старую плитку меняют на новую, красят фасады домов и даже фонари, но только на пути кортежа.