Шойгу против Шойгу

Шойгу против Шойгу3
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 25.10.2018, 11:05
- 2,977
А ведь их предупреждали.
Министр обороны Шойгу заявил вчера, что «военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времен холодной войны». Вах!
И стал приводить доказательства, в том числе сведения об учениях НАТО в Норвегии, которые начнутся сегодня.
«Показательно, что в последние недели увеличена численность задействованных в нем сил и средств. По уточненным данным, это 50 тыс. военнослужащих, 120 самолетов, 60 кораблей и более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники».
«Стра-а-ашно, ах жуть!», - пел Высоцкий.
А что же в России? У нас что, «военная активность» на прежнем уровне? Что об этом думает министр Шойгу? А вот что.
Версии Шойгу от 24 октября сего года отвечает версия Шойгу от 28 августа этого года. Цитируется по тому же «Интерфаксу» о российских военных учениях «Восток-2018»:
«Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше одной тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ».
Поэтому, дорогой наступательный министр Шойгу, все последовательно – на свой «небывалый уровень» получаете «небывалый уровень» от тех, кого вы записали в противники России – от стран НАТО.
Вам говорили, что не надо воевать восток Украины? Говорили. Говорили, что надо решить проблему захваченного вами Крыма? Говорили. Говорили, что не нужно заниматься милитаризмом у своих западных границ? Говорили.
Вот и не обижайтесь!
Телеграм-канал «СерпомПо»