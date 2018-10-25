Шойгу против Шойгу 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.10.2018, 11:05

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Сергей Шойгу

А ведь их предупреждали.

Министр обороны Шойгу заявил вчера, что «военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времен холодной войны». Вах!

И стал приводить доказательства, в том числе сведения об учениях НАТО в Норвегии, которые начнутся сегодня.

«Показательно, что в последние недели увеличена численность задействованных в нем сил и средств. По уточненным данным, это 50 тыс. военнослужащих, 120 самолетов, 60 кораблей и более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники».

«Стра-а-ашно, ах жуть!», - пел Высоцкий.

А что же в России? У нас что, «военная активность» на прежнем уровне? Что об этом думает министр Шойгу? А вот что.

Версии Шойгу от 24 октября сего года отвечает версия Шойгу от 28 августа этого года. Цитируется по тому же «Интерфаксу» о российских военных учениях «Восток-2018»:

«Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше одной тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ».

Поэтому, дорогой наступательный министр Шойгу, все последовательно – на свой «небывалый уровень» получаете «небывалый уровень» от тех, кого вы записали в противники России – от стран НАТО.

Вам говорили, что не надо воевать восток Украины? Говорили. Говорили, что надо решить проблему захваченного вами Крыма? Говорили. Говорили, что не нужно заниматься милитаризмом у своих западных границ? Говорили.

Вот и не обижайтесь!

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