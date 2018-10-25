13 фактов про Петра Машерова, о которых не принято вспоминать 4 25.10.2018, 11:19

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В этом году могло бы отмечаться столетие со дня рождения Петра Машерова, но государство про это не помнит.

Через два года 4 октября исполнится 40 лет, как Машеров погиб в автокатастрофе, которую все чаще считают спланированным убийством. Единственное мероприятие в память о Машерове и его юбилее – это временная экспозиция в музее ВОВ, пишет kyky.org.

Не уничтожал мову

Так называемые хейтеры говорят, что Машеров никогда и нигде не говорил по-беларуски. Но Машеров выступал публично на беларуском языке, в сети даже есть видеосвидетельства. К тому же он по-беларуски преподавал физику и математику в Россонах, куда был направлен по распределению. Заявления про то, что он целенаправленно выдавливал беларуский язык из школ, тоже абсурдны. Нигде нет статистики по языку обучения в начальных и средних школах на 1965 года (начало работы Машерова в качестве руководителя БССР) и на 1980-й (год гибели).

Часто в пику Машерову ставят Мазурова, который говорил по-беларуски. И которому Хрущев и влепил замечание: «Коммунизм построим только тогда, когда все будут по-русски говорить». Сам Мазуров участвовал в выдвижении Машерова – так что понимал его личностные и профессиональные качества. После назначения Машерова Мазуров уехал в Москву на повышение, после чего и по-беларуски не говорил и для БССР ничего особенного не сделал.

В те времена еще была сильна «линия Хрущева», который «топил» за русский язык изо всех сил – и чиновнику, особенно высокого ранга, разговаривать не по-русски, да еще публично было небезопасно для карьеры. К тому же нужно помнить «особенный статус» БССР для руководства Союза. С самого начала СССР здесь собирались сделать «образцовую республику», эталон социалистического строительства. А русский язык входил в обязательный инструмент «стройки».

Несмотря на это все, Машеров не занимался целенаправленным «выдавливанием» беларуского языка из обращения. Вполне логично, что он видел перспективы в русском языке как всесоюзном, так мыслили 95% населения. Люди сами хотели учить детей по-русски, чтобы те продвинулись по службе дальше, в идеале – в Москву.

«Топил» за беларускую культуру

Машеров всегда бывал на премьерах Купаловского театра (номинально – первого театра в Беларуси). Машеров смотрел все премьеры беларуского кино и давал комментарии, причем вполне дельные. Например, фильм, который сняли по легендарному роману Короткевича «Дикая охота короля Стаха» он назвал «шаг назад в беларуском кино».

Машеров очень поддерживал Мулявина и созданных им «Песняров». А еще очень ценил беларуских писателей, в частности, одного из столпов беларускости – Быкова.

Сбежал из немецкого плена

После окружения его воинского подразделения в августе 1941 года Машеров попадает в плен. По дороге из поезда ему удается выпрыгнуть. Более 200 километров по лесам и болотам он добирается до уже оккупированных Россон.

Во время военных действий в партизанском отряде Машеров дважды получал ранения. Первый раз был спрятан и выхожен своей учительницей, второй раз – женой.

Отца арестовали по доносу

Во время учебы в ВУЗе Машеров узнал об аресте отца за антисоветскую агитацию. Про то, что отец умер спустя пару месяцев в ссылке, не выдержав работы и условий, семья узнала только после войны.

Не успел спасти мать

Немцев достаточно сильно раздражал партизанский командир Дубняк (псевдоним Машерова), но, не сумев его схватить, они вскоре вышли на его мать.

В это время Машеров готовил наступление на Россоны. Ему предлагали совершить военную операцию раньше и забрать мать, но он отказался, потому что надо было все подготовить – забрать в лес всех заложников, для которых пока не было места.

В итоге отряд Машерова выбил немцев и захватил Россоны, но было уже поздно. Мать Машерова жестоко пытали и, ничего не добившись, расстреляли вместе с остальными. Когда он увидел тело матери, смог узнать ее только по одежде – настолько ее изуродовали. Машеров настоял, чтобы ее похоронили в братской могиле вместе со всеми.

Продвигал беларуский язык на ТВ

Генадь Буравкин (а он тогда был председателем Гостелерадио БССР) рассказывал, как Машеров говорил ему: «Гена, ты действуй, я тебя прикрою. Потому что мне они не простят». В этом весь смысл положения Машерова: он чем мог помогал Беларуси, но это иногда было очень небезопасно. «БТ» времен Буравкина, кстати, очень приличная структура и беларусифицированная на сто процентов.

Просил не винить водителя в его гибели

Водителем Машерова в этот день был старик в очках. Водителя Машеров не увольнял из жалости – они воевали вместе. Хотя тот был, по сути, профнепригоден, болел от старых ранений и носил очки. В правительственном гараже были десятки водителей, которые был молоды, обладали молниеносной реакцией, навыками вождения в экстремальных ситуациях и занимались автогонками. Но в день гибели Машерова за рулем были не они.

А Николаю Пустовиту – водителю грузовика, столкнувшегося с кортежем, который в то утро сначала загружался свеклой – поменяли задание, загрузили картошкой и отправили по другому маршруту. Перед грузовиком Пустовита ехал МАЗ, который не давал водителю грузовика себя обогнать. Как только приблизился автомобиль Машерова, МАЗ резко ударил по тормозам, и Пустовит рефлекторно, уходя от столкновения вырулил вправо. Прямо в автомобиль Машерова.

Автомобиль Машерова не превышал скорость, она была 80 км/ч, что для трассы достаточно медленно. Эта информация о реальной скорости отражена в первом протоколе, составленном по горячим следам.

Последние слова Машерова (он был еще жив) – «Не трогайте водителя, он не виноват…» Это услышал Чергинец, нынешний председатель провластного официального Союза писателей Беларуси. Тогда он был сотрудником МВД – одним из первых, кто увидел аварию.

Папка с документами, которая была при Машерове, исчезла

Ее сразу забрали сотрудники КГБ. Ни в одной описи ее нет. Хотя ее четко видел следователь, который приехал на место происшествия и вел это дело. Жена, будучи до этого с мужем на даче, заметила, что Петр Миронович чем-то обеспокоен, на вопросы ее не отвечал. А затем сжигал какие-то документы. Что было в папке? Предположительно – состав толковых людей, из которых можно сформировать правительство СССР. Но все, кто его знал, уверяют, что компромата на кого-либо там быть не могло. Не такой, мол, Машеров был человек.

Ходил в заплатанном костюме

Машеров часто ходил по полям, поэтому костюмы постоянно пачкались. Оба его рабочих костюма были достаточно скромными, с заплаточками. Поэтому когда в химчистке приемщик удивлялся «это костюм Машерова такой?», сотрудник, который сдавал, врал, что это костюм шофера. В противовес Брежнев любил в таких вопросах роскошь и был самым настоящим модником.

«Выбил» для Минска метро

К 1972 году Минск дорос до миллиона жителей. В то время решался вопрос, где строить следующий метрополитен. Из предложенных вариантов Минск выбрали благодаря аргументам Машерова. Петр Миронович лично ходил по тоннелям и проверял темпы строительства.

Не боялся Брежнева

Брежнев просил перевыполнения плана для поставок в Москву, на что получил отказ. Ответ вошел в городские легенды – «у меня свой народ есть, его кормить надо». А в то время, кстати, были перебои поставок в Москву колбасы и прочих вкусностей.

Кроме того, Машеров дал ход делу про бриллианты Брежневой. На беларуской таможне сотрудники задержали партию бриллиантов. Как оказалось, их перевозили для Галины Брежневой, дочери Генерального секретаря. Любила она такие игрушки. Когда об этом узнали, Машерову звонили из Москвы, просили «замять» дело. Но он ответил отказом. Хотя понимал, что это Брежнева сильно огорчит.

На день рождения Брежневу подносили самые дорогие подарки. Особенно старались чиновники из азиатских республик. Особняком на этом фоне смотрелся подарок от руководителя БССР. Брежнев открыл коробочку, а там был беларуский рушник с орнаментом и часы «Луч» – скромные подарки. купленные Машеровым за собственные деньги. Говорят, это привело Брежнева в бешенство.

Спас отношения СССР с Кубой

Забавно, что известный друг Советского Союза Фидель Кастро поначалу не хотел разговаривать ни с одним присылаемым ему чиновником. Вероятно, боевой Фидель видел их насквозь и не горел желанием общаться с кабинетными людьми. Машеров тоже долго просидел у него в приемной, но в последний момент Кастро принял его и они проговорили несколько часов. Оба были партизанами и людьми дела. После этого отношения двух государств наладились.

Пренебрегал охраной

Всего в штате было три охранника, из которых Машеров часто использовал одного или вообще ни одного. Просто энергично шел по своей улице Карла Маркса, а охранник плелся где-то позади.

Андропов высылал Машерову усиленную охрану, но они опоздали ровно на день. Такая охрана полагалась всем членам Политбюро и приравненным к ним. Группа специалистов девятого управления КГБ вылетела из Москвы, но по дороге из аэропорта остановились у разбитых автомобилей на трассе. Охранять было уже некого. Именно они, кстати, потушили огонь, когда встретили разбитый кортеж. Иначе там бы все взорвалось, и не осталось бы вообще никаких следов.