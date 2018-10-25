Белорусских студентов зазывают «назад в комсомол» 2 25.10.2018, 12:12

Молодежь возмущена пропагандой БРСМ.

Празднование 100-летия комсомола проходит во многих вузах Беларуси. Как передает «Радыё Свабода», сами студенты в социальных сетях пишут, что иногда оно «добровольно-принудительное».

Учащиеся белорусских университетов сетуют на то, что их заставляют посещать праздновании 100-летия советского ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи) 29 октября, которые проводит нынешний БРСМ, который считает себя «преемником» советского комсомола.

Так, студенты БГУ сетуют на «разнарядки» на посещение выставки к 100-летию ВЛКСМ и открытой лекции о комсомоле декана Вадима Гигина.

Вадим Гигин заявил по этому поводу журналистам:

«Я прочитал лекцию, мы пообщались с молодежью, с моей точки зрения хорошо. О том, была ли встреча добровольной, спросите у комитета БРСМ. Там много торжеств по этому поводу происходит».

Руководство комитета БРСМ БГУ пока недоступно.

Подобное студенты пишут про Оршу. В других местах обещают за посещение освободить от занятий или задают творческие задания, связанные с комсомолом. В праздновании используются в том числе портреты Сталина.

Акции к 100-летию ВЛКСМ проходят от 22 октября и продлятся до 30-го. В некоторых вузах мероприятия запланированы на каждый день.

Студентов призывают «назад в комсомол».

Объявляют «перезагрузку ВЛКСМ», отмечают «стильную» одежду советской эпохи.

И даже обещают в качестве «специального гостя» бывшего главу СССР Леонида Брежнева (умер в 1982 году).

А потом Лукашенко удивляется, почему молодежь бежит в Польшу поступать pic.twitter.com/5ahSjaiNaz — РБ головного мозга (@belamova) 24 октября 2018 г.

***

БРСМ - проправительственная организация, финансируемой из государственного бюджета. Она считает себя преемником советского комсомола и активно поддерживает политику действующих властей.

Многие белорусы заявляли о принудительной или тайной записи в БРСМ. Генпрокуратура в этом году поймала БРСМ на «приписках» в студенческих трудовых отрядах.