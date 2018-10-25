Что сделал князь-реформатор Николай Радзивилл Черный 25.10.2018, 11:39

Новое духовное движение повлияло на политическую, экономическую и социальную жизнь ВКЛ.

Николай Радзивилл Черный по праву считался одним из могущественных религиозных реформаторов, которые возглавили становление протестантизма в Великом княжестве Литовском. Его поддержка новому течению европейской религиозной мысли началась в середине 16 века, принесшего немало страданий литвинам, пишет litvin.pl.

В 1552 г. церковный деятель Речи Посполитой епископ Валериан Протасевич написал обращение к папе Римскому. Он был обеспокоен поведением магистра богословия Симона Зака, который периодически обращался к народу с проповедями и придерживался реформаторского учения Жана Кальвина, которое осуждалось католической церковью. Больше года, как отмечал епископ Валериан, этот вероотступник насаждал кальвинистские идеи в христианские общины.

Епископ просил у римского папы помощи и поддержки, называя Симона Зака еретиком, искажавшим православную догматику. Чтобы еретическая зараза протестантизма не поразила все литовские земли, действовать нужно было незамедлительно.

С согласия Римского папы иерархи католической церкви направили Заку требование приехать на судебный процесс, который должен был состояться в Янов-Полесском. В настоящее время это город Иваново на Брестчине. Сопровождать магистра разрешалось его близким родственникам и друзьям. Однако далее произошел неожиданный инцидент.

В назначенный день суда 22 апреля 1553 г. епископ Протасевич отправился в Янов в сопровождении собственной охраны. Недалеко от селения католический церковный иерарх встретил на пути многочисленный отряд, состоящий из представителей шляхты. Епископу удалось насчитать порядка трехсот человек, вооруженных с ног до головы саблями, пиками, пищалями, пистолетами. В руках шляхтичи-литвины держали раскрытые библии. Под перестук копыт и храпение боевых коней всадники-протестанты читали строки из Псалтыря.

Открыто начать конфликт с влиятельными магнатами и протестантской шляхтой епископ побоялся, поэтому принял решение повернуть экипаж обратно. Вскоре Валериан обнародовал свое воззвание к католикам Брестчины. Им он давал понять христианам, верным папской курии, что отныне отступника Симона Зака и его единомышленников будут преследовать. В качестве наказания отступников ожидала полная конфискация имущества.

Епископский наказ огласили также в Бресте, однако городские власти заняли нейтральную позицию и не стали вмешиваться в христианские распри. Очень быстро слухи о реформаторе церкви Заке дошли до потомка династии Радзивилов - князя Николая Черного, который выслал проповеднику-кальвинисту приглашение посетить родовой замок в Бресте. Во время пиршества, когда шляхтичи поднимали кубки за здоровье Радзивилла, хозяин целый вечер беседовал с неприметным и сдержанным человеком, о важности которого никто из пирующих господ и не подозревал. Реформатор Зак вскоре принялся за работу.

Через пару дней Николай Радзивилл Черный созвал собрание шляхты на своих землях, где официально заявил, что на территории замка будет построена евангельская церковь. На должность пастора был утвержден богослов Симон Зак.

По приезду в Вильню Николай Радзивил, канцлер великого княжества Литовского и главный воевода, сделал публичное признание. По его мнению следовало: евангельская вера – это истинная вера, которая соответствует главным постулатам христианства, а будущая кальвинистская церковь будет рада приветствовать всех желающих принять Христа. Слово князя-реформатора нашло горячий отклик у народа.

С этого момента в истории обновленной церкви в землях ВКЛ начинается новый этап. Протестантское течение быстрыми темпами прогрессирует на белорусских землях. В Бресте при поддержке Николая Черного открывается типография. Именно здесь на протяжении десятилетий напечатано более 40 церковных и светских книг.

Спустя десять лет в стенах типографии было выпущено первое библейское издание, переведенное на польский язык. Заслуга принадлежала опять же реформатору Николаю Радзивиллу Черному. Ему удалось собрать известных религиозных ученых, которые знали еврейский и греческий язык. Князь дал задание перевести Священное писание.

Первые экземпляры Библии напечатали в 1563 г. Титульные страницы содержали краткое вступление, написанной рукой князя. На новый перевод Библии князь Николай выделил огромную сумму. Согласно летописям того времени речь шла о 10 тыс. дукатов, что составляло годовой доход канцлера.

Одновременно с этими событиями на территории княжества происходил подъем реформаторского течения. Один из могущественных литовских магнатов стал отличным примером для многих представителей белорусской шляхты и городских жителей. К примеру, на Брестских землях протестантизм приняли сотни шляхетских семей. Новая христианская вера распространилась и в другие уголки государства. В разных частях Княжества Литовского было построено примерно 320 кальвинистских церквей.

Через пару лет почти вся шляхта в Беларуси обратилась в протестантскую веру. Но каким же образом новое духовное движение повлияло на политическую, экономическую и социальную жизнь государства?

Неспроста этот период историки окрестили как Золотой Век в белорусской культуре. Благодаря реформатору Николаю Радзивилу Черному улучшилась образовательная система в ВКЛ, при храмах начали открываться начальные школы, где могли учиться дети шляхты и обычных горожан. Помимо учебных предметов они изучали основные догмы христианства. Под руководством князя открылась первая типография.

Религиозный переворот повлиял на развитие экономического положения в княжестве. Согласно учению Жана Кальвина любой человек по божьему предназначению должен иметь профессию и работать на благо страны. Помогать ближнему, честно трудиться и жить как христианин. В период реформации стало формироваться ремесленничество. Возникали многочисленные поселения, где собирались столяры, кузнецы и горшечники. Власти провели также аграрную реформу, по которой земля делилась на волоки. Каждая семья получала по одной волоке.

Нововведение способствовало повышению урожаев и улучшению общей культуры земледелия. Излишки зерна литвины даже начали экспортировать в соседние страны. На белорусских землях стремительно увеличивалось количество городов и сел. К концу 16 века насчитывалось около 280 больших и малых поселений.

Культура и искусство при жизни Николая Радзивила Черного достигли высокого уровня. Среди белорусской шляхты обрела особую популярность немецкая портретная живопись.

Статуты Великого Княжества Литовского, подготовленные по просьбе князя, считаются одними из самых демократических законов. Они положили основу правовой духовной культуре и регулировали вопросы различных религиозных мировоззрений.