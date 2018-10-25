В Могилеве таксист врезался в машину с милиционерами 1 25.10.2018, 11:42

Фото: Светлана Подберезкина, vk.com/ilovemogilev

Виновным в ДТП признали водителя такси.

В Могилеве утром 25 октября столкнулись такси и машина департамента охраны МВД. Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

ДТП произошло в 06.30 на улице Пионерской, рассказал tut.by представитель региональной ГАИ Евгений Жилинский.

Водитель такси ехал со стороны улицы Миронова в направлении улицы Лепешинского.

— В районе дома № 34 при повороте налево он не занял крайнее левое положение — и столкнулся с Lada машины охраны, которая двигалась в попутном направлении, — уточнил Жилинский.

Виновным в ДТП признали водителя такси, сказал Евгений Жилинский. В отношении него составили протокол по ч. 10 ст. 18.14 КоАП. За создание аварийной обстановки ему грозит от штрафа до лишения прав на срок до двух лет.