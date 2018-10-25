Британия вводит санкции против властей Саудовской Аравии 25.10.2018, 11:51

Тереза Мэй

Фото: Getty Images

Ни один из подозреваемых по делу Хашогги не сможет попасть на территорию Соединенного Королевства.

Великобритания заблокирует въезд в страну всем подозреваемым в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Об этом в среду сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Reuters.

"Существует настоятельная необходимость установить, что случилось в этом деле", - отметила глава британского правительства.

Мэй заверила, что ни один из подозреваемых не сможет попасть на территорию Соединенного Королевства.

"Министр внутренних дел принимает меры в отношении всех подозреваемых, чтобы исключить им въезд в Великобританию. Если эти лица по состоянию на сейчас имеют визы, эти визы будут отменены сегодня", - сказала Тереза Мэй.

Саудовский журналист и критик монаршего двора Джамаль Хашшоги исчез в здании саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября, после этого его никто не видел. Турецкие власти утверждали, что саудовские агенты убили и расчленили журналиста.

Саудовская Аравия до последнего отрицала факт смерти, пока не признала, что Хашогги умер случайно, в результате драки. До сих пор неизвестно, где находится тело убитого журналиста. Эр-Рияд сообщил о 18 задержанных по делу. Анкара требует, чтобы их выдали Турции для дальнейшего следствия и суда.