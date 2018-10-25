Европейцы довольны своей жизнью на 7 баллов из 10 25.10.2018, 12:05

Cамые счастливые - жители Швеции, Дании и Финляндии.

Европейцы довольны своей жизнью на 7 баллов из 10. Самыми счастливыми оказались жители Швеции, Дании и Финляндии, где довольны жизнью примерно на 8 баллов из 10. А меньше всего счастливы болгары – на 4,8 балла. Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат, пишет «Европульс».

Женщины в среднем по Европе довольны жизнью на 7 баллов, а мужчины – на 7,1. Несмотря на минимальную разницу в удовлетворенности жизнью, она все же отличается у мужчин и женщин. Так, здоровьем больше довольны мужчины, но женщины живут дольше на 5,5 лет. Молодые люди на 1 год раньше начинают карьеру, чем девушки, зато девушки на 2 года раньше покидают родительский дом и начинают жить самостоятельно.

Согласно другому опросу Евростата, больше всех довольны своим городом жители Вильнюса, а работой – жители Вены.