Бизнесмен купил дом Владимира Короткевича, чтобы подарить его музею

Бизнесмен купил дом Владимира Короткевича, чтобы подарить его музею5
- 25.10.2018, 12:25
- 1,146
В этом доме литератор написал «Дикую охоту короля Стаха».
Собственник сети магазинов «Пятый элемент» Андрей Балабин купил дом Владимира Короткевича в Орше, который был выставлен на продажу в этом году летом, сообщает nn.by.
В этом доме Короткевич написал «Дикую охоту короля Стаха».
Бизнесмен приобрел недвижимость за Br 10 800. Он собирается передать дом местному музею.
Балабин родился в Орше. Учился в Оршанской школе №7. После окончил Минское суворовское военное училище и поступил в Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище.
В рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси он занимает 133-е место.
Музей Владимира Короткевича в Орше (ул. Владимира Ленани, 26) открылся в 2000 году.
В 2016 в Рогачеве открылся Дом книги имени Короткевича.