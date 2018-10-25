Бизнесмен купил дом Владимира Короткевича, чтобы подарить его музею 5 25.10.2018, 12:25

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В этом доме литератор написал «Дикую охоту короля Стаха».

Собственник сети магазинов «Пятый элемент» Андрей Балабин купил дом Владимира Короткевича в Орше, который был выставлен на продажу в этом году летом, сообщает nn.by.

В этом доме Короткевич написал «Дикую охоту короля Стаха».

Бизнесмен приобрел недвижимость за Br 10 800. Он собирается передать дом местному музею.

Балабин родился в Орше. Учился в Оршанской школе №7. После окончил Минское суворовское военное училище и поступил в Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище.

В рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси он занимает 133-е место.

Музей Владимира Короткевича в Орше (ул. Владимира Ленани, 26) открылся в 2000 году.

В 2016 в Рогачеве открылся Дом книги имени Короткевича.