Семь посылок со взрывчаткой: все подробности о серии «почтовых» угроз в США 1 25.10.2018, 12:34

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Эвакуации офиса компании Time Warner - включая редакцию CNN - в Нью-Йорке

Устройства кажутся примитивными, однако они функциональны.

24 октября в США стало известно о целом ряде случаев отправки пакетов со взрывными устройствами влиятельным людям. Среди получателей – 44-й президент США Барак Обама, бывшая первая леди и кандидат в президенты Хиллари Клинтон, известный инвестор и меценат Джордж Сорос, а также компания WarnerMedia (Time Warner) - гигант американской кино- и телеиндустриии, куда входит и телеканал CNN. Всех сотрудников офиса Time Warner в центре Нью-Йорка 24 октября пришлось эвакуировать, пишет «Новое время».

Всего установлено семь случаев отправки таких пакетов с самодельными бомбами, однако ФБР не исключает, что пока найдены не все устройства.

Как обнаружили взрывоопасные посылки и кому их отправили

В большинстве случаев опасные устройства удалось обнаружить и обезвредить до того, как они были переданы непосредственно в руки получателям.

22 октября американская пресса сообщила о первом инциденте – подозрительном пакете, адресованном финансисту Джорджу Соросу. Как сообщила The New York Times, пакет извлек из почтового ящика сотрудник резиденции Сороса, однако содержимое его сразу же насторожило.

"Открыв пакет из почтового ящика он увидел подозрительный предмет, отнес его на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка", - говорится в сообщении полиции об этом случае, произошедшем в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк.

Предмет действительно оказался взрывоопасным – прибывшие на место техники совершили его контролируемый подрыв, уточнили в полиции. Самого Сороса в этот момент дома не было.

Об остальных случаях стало известно 24 октября. В частности, о наиболее громких из них сообщила Секретная служба США, которая отвечает за охрану первых лиц страны, а также бывших американских президентов и их семей.

Один из почтовых пакетов, также содержавших взрывное устройство, был адресован Хиллари Клинтон. По данным ФБР, его обнаружили "в непосредственной близости" от дома Билла и Хиллари Клинтонов в Чаппакуа (штат Нью-Йорк) – их резиденция находится примерно в 25 милях от самого Нью-Йорка.

Еще одно "послание" предназначалось 44-му президенту США Бараку Обаме и было отправлено на адрес его резиденции в Вашингтоне.

Пакеты со взрывчаткой для Клинтон и Обамы перехватили еще до того, как они попали в почтовые ящики / Фото ЕРА

Как уточняет Секретная служба США, оба пакета со взрывными устройствами для Обамы и Клинтонов, были выявлены в ходе "рутинной процедуры скрининга почты". Специалисты заподозрили, что их содержимое взрывоопасно – и обращались с посылками соответствующим образом.

"Оба пакета были перехвачены до того, как их доставили по предполагаемым адресам [в почтовые ящики резиденций Клинтонов и Обам]", - говорится в сообщении службы.

Вскоре после того, как было обнародовано это заявление, американские СМИ сообщили о том, что подобный пакет пришел на почту и в американскую компанию WarnerMedia (до июня 2018-го - Time Warner). Это крупнейший конгломерат новостной и развлекательной индустрии, куда входят Warner Bros. Entertainment и CNN. Главный офис компании находится в Нью-Йорке, близ площади Коламбус-серкл. Из-за инцидента сотрудников всего Тайм-Уорнер-Центра эвакуировали – включая редакцию CNN. Сотрудникам специальных служб удалось обезвредить устройство.

Впоследствии источники в полиции сообщили телеканалу, что устройство было отправлено именно в редакцию CNN и адресовалось экс-главе ЦРУ Джону Бреннану, который также был советником президента Обамы по борьбе с терроризмом. Бреннан является частым гостем CNN и критиком нынешней администрации Белого дома.

На совместном брифинге мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и представитель полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил сообщили, что, помимо взрывного устройства, присланная в редакцию CNN упаковка также содержала конверт с неким белым порошком.

Еще два подозрительных пакета удалось перехватить на пункте проверки почты, адресованной в Палату представителей Конгресса США. Обе они предназначались члену Палаты представителей Максин Уотерс, которая представляет Демократическую партию.

Также подозрительный пакет был доставлен в офис конгрессмена-демократа от Флориды Дебби Вассерман Шульц. При осмотре в нем обнаружили взрывное устройство, офис был эвакуирован.

Впоследствии стало известно, что изначально этот пакет адресовали экс-генпрокурору США Эрику Холдеру. Однако адрес оказался неверным, и посылку отправили обратно - в качестве отправителя злоумышленники указали Дебби Вассерман Шульц.

Что известно о бомбах и их отправителе

Агентство Associated Press со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что американские следователи считают связанными между собой все инциденты, а отправленные устройства – подобными друг другу. Речь идет о самодельных бомбах.

"Устройства кажутся примитивными, однако они функциональны", - сообщает подробности о "почтовых" взрывпакетах CNN. Со ссылкой на источники в полиции Нью-Йорка телеканал также уточняет, что отправленное в WarnerMedia устройство содержало "трубки и провода" и было сразу расценено как потенциально взрывное.

Некотрые из устройств были начинены порошком и осколками стекла. По данным анонимного источника Associated Press, устройства были изготовлены из ПВХ-трубы длиной около шести дюймов (12 см) и покрыты черной лентой. Порошок и осколки стекла были внутри этой трубы. CNN со ссылкой на собственные источники сообщает, что поршкообразное вещество наиболее вероятно было взрывчатым и называет его "пиротехническим".

Также известно, что на каждом устройстве была небольшая батарея, похожая на батарею часов.

Пакет со взрывным устройством, присланный в редакцию CNN / Фото CNN

Секретная служба США открыла "полномасштабное уголовное расследование" с участием федеральных и местных правоохранительных органов, чтобы найти отправителя пакетов.

В свою очередь, Федеральное бюро расследований США (ФБР) не исключает, что пока обнаружены не все разосланные самодельные взрывные устройства. ФБР также попросило американских граждан о помощи в установлении личности виновного в рассылке этих устройств.

"Мы просим любого, кто может располагать какой бы то ни было информацией по этому делу вступить в контакт с ФБР. Звоните, не колеблясь. Ни одна деталь в этом расследовании не является слишком мелкой", - говорится в сообщении.

Кроме того, ФБР призвала американцев "сохранять бдительность и не трогать, перемещать и не рассматривать никакие подозрительные или неизвестные посылки".

В настоящее время посылки и их содержимое изучаются в лаборатории ФБР на военной базе Куонтико под Вашингтоном.

Как отреагировали власти США

Наиболее оперативно на ситуацию отреагировал Белый дом. Его пресс-секретарь Сара Сандерс назвала инциденты "попытками насильственных атак" и осудила их.

"Мы осуждаем попытки насильственных атак, недавно совершенных против президента Обамы, президента Клинтона, госсекретаря [Хиллари] Клинтон и других общественных деятелей. Эти акты устрашения отвратительны, и все ответственные будут привлечен к ответственности в полном соответствии с законом. Секретная служба Соединенных Штатов и другие правоохранительные органы расследуют и будут принимать все необходимые меры для защиты тех, кого угрожают эти трусы".

Кроме того, Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп был немедленно проинформирован обо всех инцидентах с посылками и получал всю наиболее свежую информацию о происходящем.

Позже Трамп выступил со специальным заявлением, в котором осудил угрозы политикам и призвал американский народ к объединению.

Дональд Трамп заявил, что подобным попыткам насилия "нет места в США" / Фото ЕРА

"В эти времена мы должны объединиться, мы должны собраться вместе и отправить одно очень четкое, сильное, очевидное послание - действиям или угрозам политического насилия или другого рода нет места в США", - заявил американский президент. Он также подчеркнул, что безопасность американского народа имеет наивысший приоритет.

Глава Белого дома также пообещал, что все причастные к этим "омерзительным" инцидентам будут привлечены к ответственности.

Кроме того, в своем Twitter Трамп написал, что "всецело согласен" с позицией вице-президента Майка Пенса.

"Мы осуждаем попытки нападений на экс-президента Обаму, [семью] Клинтонов, CNN и других. Эти трусливые действия являются подлыми и им не место в нашей стране. Благодарен за незамедлительный ответ Секретной службе, ФБР и местным правоохранительным органам. Все ответственные [за рассылку взрывных устройств] будут преданы суду", - написал ранее в своем Twitter Майк Пенс, чье заявление перепубликовал Трамп.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал инциденты - в частности, отправку взрывного устройства в редакцию CNN - "актом террора".

"Очевидно, что это акт террора - попытка поставить под угрозу нашу свободную прессу и наших лидеров", - отметил мэр Нью-Йорка. Он также добавил, что горожан не запугать и не сломать. "Нас нельзя запугать, если мы не хотим позволить террористам победить", - заявил де Блазио.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо поручил удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах штата. Речь идет о мостах, туннелях, аэропортах и системах общественного транспорта. Куомо подчеркнул, что главным приоритетом для властей является общественная безопасность.

Что заявили в ответ адресаты посылок

Бывший президент США Билл Клинтон выразил благодарность спецслужбам и службам быстрого реагирования за отличную работу в ситуации со взрывоопасными посылками.

"Спасибо Секретной службе и правоохранительным службам, которые быстро среагировали на инцидент. Они неустанно трудятся, чтобы обеспечить безопасности нашей страны. Я всегда благодарен им за их усилия", - написал Клинтон в своем Twitter.

Его супруга Хиллари Клинтон прокомментировала адресованную ей посылку в ходе своего выступления в Майами. Она поблагодарила сограждан за беспокойство о ее семье, а спецслужбы - за квалифицированную работу.

"Тревожное время, не так ли? Это время глубоких разногласий, и мы должны делать все возможное, чтобы объединить нашу страну", - добавила Клинтон.

Челси Клинтон - дочь четы Клинтонов - также поблагодарила сотрудников Секретной службы, которые гарантировали безопасность ее семье.

Александр Сорос, сын миллиардера Джорджа Сороса прокомментировал предполагаемую атаку на его отца в газете The New York Times. Он подтвердил информацию о том, что опасную посылку выявил один из штатных сотрудников резиденции и ее безопасно взорвали прибывшие представители спецслужб.

"Мы все благодарны, что никто не пострадал и благодарны тем, кто обеспечил нашу безопасность. Однако этот инцидент был крайне тревожным - как угроза не только безопасности нашей семьи, соседей, коллег и друзей, но и будущему американской демократии", - написал сын Сороса.