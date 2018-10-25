Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» 1 25.10.2018, 13:01

Олег Сенцов

(обновлено) Церемония вручения премии пройдет в Страсбурге 12 декабря.

Украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе со ссылкой на источник.

Церемония вручения премии пройдет в Страсбурге 12 декабря.

Сенцов – первый в истории представитель Украины, ставший лауреатом премии. В 2016 году на премию был номинирован лидер крымских татар Мустафа Джемилев, в 2015 году - украинская летчица и депутат Надежда Савченко. В 2014 году на соискание премии выдвинули Евромайдан.

Олега Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция в Европейском парламенте.