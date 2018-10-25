Шуневич – хоккей: 0 – 10

Шуневич – хоккей: 0 – 1015
- Виктор Горбачев
- 25.10.2018, 12:56
- 3,028
Какой же позор. Позорище!
Есть! Свершилось! Побит рекорд худшего показателя за весь период игр в КХЛ Динамо (Минск). 10 поражений Динамо (Минск) подряд в КХЛ (континентальная хоккейная лига). Последнее место!
Председатель (нет, не колхоза еще пока), а наблюдательного совета хоккейного клуба Динамо (Минск) гражданин Шуневич, и он же как бы министр МВД, принимайте! От всей души поздравляю!
Не знаю, куда и как уходят «бабки» (нет, не пенсионерки), но уходят в большом количестве. И это деньги наших налогоплательщиков. Сможет ли что нить сказать по этому поводу гражданин в форме НКВД? Не думаю. Такие с народом не умеют разговаривать. Кроме как разгона на площадях. Не более.
Поэтому, желаю ему и дальше так рулить клубом. Пусть "успехи" хоть тут будут по заслугам!
Держитесь!
Какой же позор! Позорище!
Точка.
Интересно, а что кумекает по этому поводу тот, кто чуть «выше Бога»? Ну, кто «намбер уван» по хоккею в стране.
Виктор Горбачев, «Фейсбук»