В Европу на выходные: 10 самых красивых и недорогих городов 1 25.10.2018, 13:11

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Несколько идей для путешествия.

Помимо дорогих Лондона, Парижа и Рима существуют европейские города подешевле, так что возможность посмотреть Европу и не разориться всё-таки есть, просто надо внимательно планировать поездку и выбирать направление. Чтобы упростить вам задачу, onetwotrip.com составили список из 10 интересных и недорогих городов Европы, уикенд в которых не оставит дыру в вашем бюджете.

1. Краков

Удивительно, что Краков, один из самых красивых и одновременно самых дешёвых городов Европы, до сих пор так и не был оценён по достоинству туристами. Краков был столицей Польши вплоть до конца 16-го века, но даже утратив этот статус он всегда оставался главным культурным и научным центром страны. К счастью, в отличие от Варшавы, во время Второй мировой город практически не пострадал, так что здесь сохранилось множество старинных зданий (одних только костелов здесь тридцать девять), средневековый Ягеллонский университет и огромный королевский замок 13-го века.

2. Будапешт

Несмотря на то, что популярность венгерской столицы за последние годы сильно выросла, цены здесь все ещё остаются сравнительно низкими. Если выбирать гостиницу не в самом центре и пользоваться общественным транспортом, то можно видами Дуная и классической архитектуры, оставаясь в рамках скромного бюджета. Обязательно посетите одну из знаменитых термальных купален Будапешта, перейдите реку по Цепному мосту и прогуляйтесь по Будайской крепости и Рыбацкому бастиону.

3. Лиссабон

Даже по европейским меркам в Лиссабоне и его окрестностях очень много достопримечательностей — замков, дворцов и базилик, а приличная стоимость авиаперелёта до португальской столицы с лихвой компенсируются дешёвыми гостиницами, ресторанами и магазинами.

4. Прага

Прага завоевала любовь туристов со всего мира благодаря двум факторам: дешёвым чешским пивным и красивейшему историческому центру. По привлекательности и насыщенности культурными памятниками Прага едва ли уступает основным западноевропейским столицам, а поездка сюда обойдётся вам значительно дешевле, чем в Париж или Амстердам. Единственный минус — в высокий сезон в Праге очень много туристов, так что выбирайте менее популярные месяцы, благо этот город прекрасен в любое время года.

5. Стамбул

Один из древнейших городов мира, Стамбул считается местом, которое обязательно должен посетить каждый любитель истории. Мечети, базары и удивительные виды на пролив Босфор не оставят равнодушными даже самых опытных путешественников.

6. Афины

Афины идеальный город для уикенда — достопримечательностей здесь хватает как раз на два дня осмотра в спокойном режиме. Один полный день надо выделить на изучение Парфенона и Акрополя, на роскошный археологический музей Афин вам потребуется минимум полдня, а если у вас ещё останется время, загляните в район Монастираки — осмотреть мечеть и побродить по рынку. Несмотря на то, что Афины — один из самых дорогих городов нашего списка, по европейским понятиям он всё ещё остается очень дешёвым местом, особенно если вы поедете туда не в сезон, а поздней осенью или даже зимой.

7. Сплит

Сплит — менее туристическая копия Дубровника: те же красные крыши, белые стены и виды на залив. Город куда более дешёв и находится в Далмации, которая славится отличными пляжами, так что можно объединить посещение Сплита с пляжным отдыхом неподалёку. В Сплите, конечно, нет грандиозной городской стены, как в Дубровнике, зато здесь есть древнеримский дворец императора Диоклетиана, который считается самым хорошо сохранившимся дворцом римской эпохи в мире.

8. Берлин

Несмотря на то, что Берлин — столица одной из самых богатых стран еврозоны, цены здесь остаются сравнительно низкими. Конечно, по сравнению с городами Восточной Европы стоимость ночи в гостиницах и хостелах Берлина не настолько привлекательна, но зато из-за популярности направления и большого количества рейсов билеты до Берлина можно купить совсем недорого (особенно если озаботиться покупкой за несколько месяцев до поездки).

9. Рига

Если вы всё ещё не были в Риге, постарайтесь исправить эту досадную оплошность как можно скорее — после перехода на евро цены в этом городе постоянно растут. Исторический центр Риги вполне соответствует понятию классического европейского города — открытые кафе, симпатичные площади, окружённые старинными зданиями с черепичными крышами, выложенные брусчаткой тротуары.

10. Любляна

Постепенно из места, которое никто не может найти на карте, Любляна превращается в один из самых популярных городов Европы. Здесь есть всё, что необходимо для классического европейского уикенда: красивый исторический центр, хорошие рестораны, памятники архитектуры, среди которых большой, отлично сохранившийся средневековый замок. Настоятельно рекомендуем съездить в столицу Словении, пока она ещё не начала привлекать толпы туристов и цены на гостиницы не подскочили до среднеевропейского уровня.