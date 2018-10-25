Лукашенко - вице-премьеру: Это я определяю стратегию развития страны 23 25.10.2018, 13:20

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Коллаж: Олег Минич, «Радыё Рацыя»

Диктатор заявил, что правительство будет «и сеять, и убирать, и у станка стоять».

25 октября Лукашенко принял с докладом первого заместителя премьер-министра Александра Турчина. Во время встречи Лукашенко отметил, «что ему поступают некоторые сигналы, что правительство видит свою работу так: оно будет заниматься стратегией, а не повседневными делами», сообщает БелТА.

«Правительство будет заниматься не только выработкой стратегии. Это, кстати, не ваша прерогатива, стратегия у нас выработана, она определяется мной, вносится на голосование на выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием. Правительству никто не запрещает вносить изменения. Но решение принимаю я», – заявил Лукашенко.

Лукашенко также напомнил, что правительство является коллегиальным органом, решения там принимаются коллективно, и это должно «свято выполняться».

— Придется делать все — и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит на самом деле, в Беларуси не нужно, — сообщает пресс-служба Лукашенко.