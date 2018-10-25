Фотофакт: Под Гомелем уже несколько месяцев живет мартышка 3 25.10.2018, 13:32

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Животное сбежало от хозяев и предпочитает быть на свободе.

Мартышка Чита, которая сбежала от хозяев еще в июле, снова была замечена в окрестностях Гомеля. На этот раз она попалась на глаза горожанину Андрею Марченко, сообщает tut.by.

Мартышка украла у него карандаш, а он успел снять ее на камеру мобильного телефона.

— В воскресенье у нас в районе Медгородка было ориентирование на местности. Для отметки я вешаю карандаш на проволоке. Она его стянула, а потом побежала к забору одного из частных домов, — рассказал нам Андрей.

Также мужчина отметил, что животное сильно чесалось: «Наверное, у нее клещи или блохи».

Напомним, 6-летняя мартышка по кличке Чита сбежала от гомельчан Алены и Дениса еще в июле. Теперь обезьяна живет на деревьях недалеко от дома своих хозяев. Они уже несколько раз звали беглянку домой, но, похоже, что пока ее устраивает жизнь на улице. Дома Читу ждут не только хозяева, но и верный друг — примат Яшка.