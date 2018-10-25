Без взяток и блата: как решались вопросы в судах ВКЛ 25.10.2018, 13:42

Каждый житель государства мог рассчитывать на защиту закона.

Такие права декларировались Статутами ВКЛ. Государство литвинов по праву гордилось одним из самых действенных кодексов законов в Европе, который освящался авторитетом сейма и верховной властью в лице великого князя, пишет litvin.pl.

О справедливости судебных решений заботились чиновники, количество которых в ВКЛ никогда не превышало разумные нормы. У каждого из них был четко определенный круг обязанностей. Кто же работал в судах разного уровня державы литвинов?

Решения литвинских судов были коллегиальными. И здесь большое значение имела должность асессора. Так назывался представитель одного из следующих судов: асессорский, задворный, сеймовый, маршалковский и другие, в них вердикт выносился коллегией.

Функции свидетеля на суде исполнял виж. Что входило в его служебные обязанности? Осматривание места преступления; исследование этого же места, а также написание о нем заключение и передача его суду; официальное свидетельствование в суде о факте преступления. Вижей могли назначать воеводы, старосты, иногда даже подстаросты или писари. Данная должность была выведена из обихода после того, как появилась должность ввозного.

Официальные судебные бумаги доверялись писарю. У судебного писаря имелся помощник (заместитель). Его называли вице-писарем. Должность вице-писаря устанавливалась в центральной канцелярии, а также в канцеляриях следующих судов: Гродцкий, Земский, Рефендарский и другие. Вице-писарь мог запросто получить повышение, когда на роль писаря кандидатов не было. Часто вице-писарь мог заменять архивариуса.

Воевода возглавлял в ВКЛ административно-судебную власть. Помимо этого воевода мог выполнять функции военного или гражданского правителя воеводства. Так же воевода присутствовал на заседаниях Рады ВКЛ. В военное время, воевода должен был возглавлять шляхетское ополчение. Он созывал сеймики и выступал на них представителем; занимал управленческий пост в уголовном суде и должен был следить за земской полицией.

Воевода благоустраивал свое воеводство и устанавливал стоимость импортируемых товаров и продуктов питания. Чиновники этой категории находились в подчинении у гетмана.

С 16 века появляется судебная должность возного. Это была самая низшая ступенька судебной системы в исполнительной власти повета. Возный должен был проводить дознание, допрашивать свидетелей (а также потерпевших или подозреваемых), вручать иски для прихода в суд. Эти чиновники осматривали места и следы преступлений.

Все вышеперечисленное возный проводил только в присутствии понятых. Все досмотры возный должен был протоколировать. А вознаграждение он получал от представителей дела, ведением которого занимался. Должность гарантировала не только почет и власть, но и наказание в случае плохой работы. Халатность и недобросовестность карались заключением в острог или даже смертью. Возного назначал воевода.

Руководил в земском суде возным генерал (енерал). Обязанности генерала: вручение исков о явки в суд, осмотр мест происшествия. Генерала назначал воевода или староста, иногда его выбирала поветовая шляхта. Утверждал человека на пост генерала сам князь.

Городничий также выполнял и судейские функции. В подчинение городничего входила городская стража в замке. Он же следил за своевременным ремонтом замка. У городничего были некоторые льготы, благодаря которым его освобождали от выплат налогов, давали в собственность землю, выплачивали вознаграждение. Городничий проводил заседания в Гродском суде.

Дворянин его королевской милости или дворянин господарский – лицо, служащее при дворе князя. Его функции были те же, что и у дипломатических представителей.

Дворянин Скарба ВКЛ – представитель, исполняющий различные задания подскарбия, который нес службу в Скарбовой комиссии Литовского Княжества.

Древничий – дворянский пост. Человек, занимающий данную должность, обеспечивал дровами замки и строения княжества.

Децкий – судебный исполнитель, лицо, занимающее самую низшую должность в судебно-административном управлении. Представитель данной должности занимался арестами и доставкой подозреваемых или обвиняемых в суд, так же он приводил судебное решение в исполнение. Этот чиновник подчинялся князю ВКЛ, тиуну, воеводе или наместнику.

Инстигатор – лицо, исполняющее функции прокурора, он проводил заседания в следующх судах: задворный асессорский и референдарский. Инстигатором управлял канцлер. Помимо своих функций, инстигатор должен был выступать истцом или государственным обвинителем в делах, которые так или иначе затрагивали государственные интересы и интересы князя, он записывал жалобы о государственном предательстве.

Кат (палач) исполнял смертный приговор, помимо этого в его обязанности входила вывозка мусора, истребление бродячих животных. А в связи с тем, что кат обычно знал анатомию, он мог заниматься и лечением.

Комиссар – представитель комиссии, который назначался великим князем/сеймом/радой. Комиссар приводил в исполнение решение суда, а так же рассматривал различные вопросы дела. В комиссарском суде он назначался судьей.

Коморник – лицо, занимающееся измерением границ, которые находятся в имениях. Коморник находился в составе подкоморского суда, а выше его стоял подкоморий.

Лавник – лицо, входящее в магистрат в городе, имеющем магдебургское право. Он так же как и войт составлял войтско-лавничий суд, рассматривающий уголовные дела городских жителей. Грамада или рада выбирала лавника из мещан города.