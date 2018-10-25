Мы помним все 2 Леонид Невзлин

25.10.2018, 13:50

Леонид Невзлин

Все еще есть надежда, что Россия станет свободной демократической страной.

Мы помним все. Ровно 15 лет назад, 25 октября 2003 года, самолет Михаила Ходорковского в Новосибирске штурмом взял спецназ ФСБ. Арестовали не только лидера и партнера, арестовали моего близкого друга. Хотя было понятно, что к этому все идет, задержание Ходорковского было шоком. В это трудно было поверить.

Мы строили лучшую в России нефтяную компанию, мы вкладывали деньги в социальную инфраструктуру, разведывали и разрабатывали десятки новых месторождений, внедряли новые технологии. Делали то, на чем до сих пор живет и чем пользуется «Роснефть», захватившая «ЮКОС». «Я совсем не идеальный человек, но я человек идеи. И мне, как и любому, тяжело жить в тюрьме и не хочется здесь умереть. Но если потребуется, у меня не будет колебаний. Моя вера, она стоит моей жизни. И, думаю, я это доказал», — говорил Ходорковский в своем последнем слове в Хамовническом суде во время второго судебного процесса.

Мы гордимся тем, что среди тысяч сотрудников «ЮКОСа» за все годы гонений нашлось очень мало предателей, тех, кто согласился стать лжесвидетелем, продать душу и совесть. Большинство наших коллег сохранили то, что сочли для себя главным, — человеческое достоинство.

На «ЮКОСе» впервые было продемонстрировано то, что сейчас ни у кого не вызывает сомнений. Что в современной России чекисты могут все. Что закона и правосудия нет. Права частной собственности нет. Прав у человека при столкновении с системой совсем нет. Результат налицо. Талантливые предприниматели, менеджеры, просто те, кто умеет думать и что-то делать, кто не хочет терпеть произвол захватившей власть преступной группировки – уехали или собираются уехать. Экономика приходит в упадок. Не Сечин же с Ротенбергами будут модернизировать и развивать науку и производство, заботиться о людях. Но тогда, 15 лет назад, никто не представлял того масштаба опричнины, беззакония, коррупции, репрессий, которые ждут Россию.

«Государство, уничтожающее свои лучшие компании, готовые стать мировыми чемпионами, государство, презирающее своих граждан, государство, доверяющее только бюрократам и спецслужбам, — это больное государство», — говорил Ходорковский, выступая в суде.

Несмотря на все, что было. На то, что происходит сейчас. Все еще есть надежда, что Россия станет свободной демократической страной. Где закон будет высшей властью. Где принадлежность к оппозиции перестанет быть поводом для гонений и репрессий. Где права человека и свобода СМИ будут ценностью, а не мечтой. Где не будет диктатуры и власти мафиозных группировок. Так будет. И это зависит от нас с вами.

Леонид Невзлин, Telegram-канал «Невзлин»